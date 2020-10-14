Песков заявил об отсутствии «железобетонных» договоренностей с США по СНВ-3
«Железобетонных» договоренностей между Россией и США по замораживанию ядерных потенциалов или продлению Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) пока нет, заявил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
«Мы не говорим о достижении каких-то чётких договорённостей. Позиция российской стороны хорошо известна, она последовательна, и пока мы не стали бы говорить о том, что какие-то железобетонные договорными достигнуты на этот счёт», — сказал Песков. По его словам, Москва и Вашингтон ведут переговоры по этому направлению, но «на экспертном уровне и на высоком уровне».
Ранее глава МИД России назвал неприемлемыми условия Вашингтона по продлению Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Так в ведомстве прокомментировали слова спецпредставителя президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли, который настаивает на заморозке и сокращении ядерных потенциалов обеими сторонами.
Между США и Россией действует соглашение о нераспространении ядерного оружия. СНВ-3 было подписано в 2010 г. Согласно ему Россия и США обязались в течение семи лет сократить свои стратегические вооружения до 700 развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ), 1550 боезарядов на них, 800 развернутых и неразвернутых МБР, БРПЛ и ТБ. Срок СНВ-3 истекает в 2021 г.