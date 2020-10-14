Песков заявил об отсутствии «железобетонных» договоренностей с США по СНВ-3

«Мы не говорим о достижении каких-то чётких договорённостей. Позиция российской стороны хорошо известна, она последовательна, и пока мы не стали бы говорить о том, что какие-то железобетонные договорными достигнуты на этот счёт», — сказал Песков. По его словам, Москва и Вашингтон ведут переговоры по этому направлению, но «на экспертном уровне и на высоком уровне».