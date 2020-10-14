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Эрдоган опроверг информацию об отправке Турцией сирийских военных в Карабах

Ведомости

Турция не отправляла на территорию Нагорного Карабаха, где сейчас происходит вооруженный конфликт между Арменией и Азербайджаном, боевиков из Сирии, заявил президент Турции Реджеп Эрдоган на выступлении перед парламентом.

«Те, кто звонил нам, сказали: «Вы забрали моджахедов из Сирии». У нас такой проблемы нет. Мы готовы оказывать всяческую поддержку нашим азербайджанским братьям и сестрам, и мы будем снова это делать. Почему вы не говорите об оружии из Франции? «Вы забрали туда моджахедов из Сирии»... У них работа на своей земле, они туда не поедут», — цитирует Эрдогана издание Hurriyet.

Ранее сегодня газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Сирии сообщила, что с середины сентября в Нагорный Карабах отправлялись связанные с Турцией сирийские боевики группами по 100 человек. При этом Анкара уже опровергала подобные обвинения ранее. Азербайджан, со своей стороны, заявил, что не задействует иностранных наемников. МИД России утверждает, что располагает сведениями о переброске в Карабах военных из Сирии и Ливии. Президент Франции Эммануэль Макрон отметил, что это было сделано через Турцию.

Активные боевые действия между Азербайджаном и Арменией за спорную территорию Нагорного Карабаха начались 27 сентября. Тем самым страны нарушили соглашение о прекращении огня, подписанное 26 лет назад. Государства обвиняют друг друга в эскалации конфликта. Азербайджан, открыто поддерживаемый Турцией, утверждает, что хочет прекратить «армянскую оккупацию» на принадлежащей ему с советских времен территории, исторически населенной армянами. Сам Карабах при этом с 1991 г. считает себя независимой республикой. Армения, со своей стороны, готова признать независимость Карабаха.

Ранее по теме: WSJ сообщила об отправке в Карабах связанных с Турцией сирийских военных

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных