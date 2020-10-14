Эрдоган опроверг информацию об отправке Турцией сирийских военных в Карабах

«Те, кто звонил нам, сказали: «Вы забрали моджахедов из Сирии». У нас такой проблемы нет. Мы готовы оказывать всяческую поддержку нашим азербайджанским братьям и сестрам, и мы будем снова это делать. Почему вы не говорите об оружии из Франции? «Вы забрали туда моджахедов из Сирии»... У них работа на своей земле, они туда не поедут», — цитирует Эрдогана издание Hurriyet.