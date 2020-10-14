Эрдоган опроверг информацию об отправке Турцией сирийских военных в Карабах
Турция не отправляла на территорию Нагорного Карабаха, где сейчас происходит вооруженный конфликт между Арменией и Азербайджаном, боевиков из Сирии, заявил президент Турции Реджеп Эрдоган на выступлении перед парламентом.
«Те, кто звонил нам, сказали: «Вы забрали моджахедов из Сирии». У нас такой проблемы нет. Мы готовы оказывать всяческую поддержку нашим азербайджанским братьям и сестрам, и мы будем снова это делать. Почему вы не говорите об оружии из Франции? «Вы забрали туда моджахедов из Сирии»... У них работа на своей земле, они туда не поедут», — цитирует Эрдогана издание Hurriyet.
Ранее сегодня газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Сирии сообщила, что с середины сентября в Нагорный Карабах отправлялись связанные с Турцией сирийские боевики группами по 100 человек. При этом Анкара уже опровергала подобные обвинения ранее. Азербайджан, со своей стороны, заявил, что не задействует иностранных наемников. МИД России утверждает, что располагает сведениями о переброске в Карабах военных из Сирии и Ливии. Президент Франции Эммануэль Макрон отметил, что это было сделано через Турцию.
Активные боевые действия между Азербайджаном и Арменией за спорную территорию Нагорного Карабаха начались 27 сентября. Тем самым страны нарушили соглашение о прекращении огня, подписанное 26 лет назад. Государства обвиняют друг друга в эскалации конфликта. Азербайджан, открыто поддерживаемый Турцией, утверждает, что хочет прекратить «армянскую оккупацию» на принадлежащей ему с советских времен территории, исторически населенной армянами. Сам Карабах при этом с 1991 г. считает себя независимой республикой. Армения, со своей стороны, готова признать независимость Карабаха.