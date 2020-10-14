Лавров ответил песней Слепакова на вопрос о влиянии выборов в США на Россию

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ответил на вопрос, чья победа на выборах в США будет лучше для Москвы — действующего президента Дональда Трампа или бывшего вице-президента Джо Байдена, песней комика Семена Слепакова о нелюбви к России других стран.