Лавров ответил песней Слепакова на вопрос о влиянии выборов в США на Россию
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ответил на вопрос, чья победа на выборах в США будет лучше для Москвы — действующего президента Дональда Трампа или бывшего вице-президента Джо Байдена, песней комика Семена Слепакова о нелюбви к России других стран.
«Думаю, глубоко проник в понимание предмета Семен Слепаков, когда он написал текст, начинающийся словами: "Америка нас не любит"», — пошутил Лавров во время интервью российским радиостанциям.
Глава МИД РФ отметил, что принципиальная позиция России состоит в том, чтобы сотрудничать с любым президентом, которого изберет американский народ. Лавров добавил, что в любом случае ситуация в отношениях между странами «не изменится кардинальным образом».
Президентские выборы в США должны состояться 3 ноября. Кандидатом от республиканской партии на них является Дональд Трамп, который победил на прошедших в 2016 г. выборах. Демократов представляет бывший вице-президент страны Джо Байден.