Президент Киргизии назвал условие своей отставки

«Он напомнил, что он придерживается той же позиции, которую он озвучил 9 октября 2020 года – уйдет в отставку после того, как вернет страну в правовое поле – после проведения парламентских выборов, объявления выборов нового президента страны», — сказала Стамалиева. Президент Киргизии считает, что сейчас он не имеет право покидать должность, «так как это приведет к непредсказуемому сценарию развития событий во вред государству», рассказала она.