Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Политика

Президент Киргизии назвал условие своей отставки

Ведомости

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков уйдет в отставку после новых парламентских выборов в республике, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря Жээнбекова Толгонай Стамалиеву.

«Он напомнил, что он придерживается той же позиции, которую он озвучил 9 октября 2020 года – уйдет в отставку после того, как вернет страну в правовое поле – после проведения парламентских выборов, объявления выборов нового президента страны», — сказала Стамалиева. Президент Киргизии считает, что сейчас он не имеет право покидать должность, «так как это приведет к непредсказуемому сценарию развития событий во вред государству», рассказала она. 

Ранее сегодня президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подписал указ, которым утвердил состав правительства республики во главе с Садыром Жапаровым.

Протесты против результатов парламентских выборов начались в Киргизии 5 октября. Президент Жээнбеков заявил, что протесты и беспорядки являются попыткой захвата власти. 6 октября ЦИК Киргизии признал результаты выборов нелегитимными и анонсировал объявление новой даты выборов в течение двух недель. 9 октября Жээнбеков отправил в отставку премьер-министра и правительство, а также ввел чрезвычайное положение в Бишкеке и поручил ввести в столицу войска.

Ранее по теме: Президент Киргизии подписал указ о назначении нового правительства

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных