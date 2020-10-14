Президент Киргизии назвал условие своей отставки
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков уйдет в отставку после новых парламентских выборов в республике, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря Жээнбекова Толгонай Стамалиеву.
«Он напомнил, что он придерживается той же позиции, которую он озвучил 9 октября 2020 года – уйдет в отставку после того, как вернет страну в правовое поле – после проведения парламентских выборов, объявления выборов нового президента страны», — сказала Стамалиева. Президент Киргизии считает, что сейчас он не имеет право покидать должность, «так как это приведет к непредсказуемому сценарию развития событий во вред государству», рассказала она.
Ранее сегодня президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подписал указ, которым утвердил состав правительства республики во главе с Садыром Жапаровым.
Протесты против результатов парламентских выборов начались в Киргизии 5 октября. Президент Жээнбеков заявил, что протесты и беспорядки являются попыткой захвата власти. 6 октября ЦИК Киргизии признал результаты выборов нелегитимными и анонсировал объявление новой даты выборов в течение двух недель. 9 октября Жээнбеков отправил в отставку премьер-министра и правительство, а также ввел чрезвычайное положение в Бишкеке и поручил ввести в столицу войска.