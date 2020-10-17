Чижов заявил о самом низком уровне отношений России и ЕС после санкций по Навальному
Отношения России и Евросоюза достигли самого низкого уровня за последнее время после введения ЕС санкций в связи с возможным отравлением основателя ФБК Алексея Навального, заявил постпред России при ЕС Владимир Чижов, передает ТАСС.
«Это решение [Совета ЕС] подтвердило наши худшие опасения, что отношения России и ЕС будут доведены до самого низкого уровня за последнее время», — заявил он.
По его словам, Россия расценивает введенные санкции как односторонние незаконные меры, а единственной инстанцией, уполномоченной вводить санкции остается Совет Безопасности ООН. Франция и Германия же, которые инициировали введение санкций, так и не предоставили доказательств «связи перечисленных людей с этой историей».
Россия зеркально ответит на санкции, добавил Чижов.
«Поскольку санкции введены персональные, то и ответ будет, очевидно, персональным», — отметил он.
15 октября ЕС ввел санкции в отношении главы ФСБ Александра Бортникова, трех занимающих руководящие посты в администрации президента России чиновников — Сергея Кириенко, Андрея Ярина и Сергея Меняйло, а также двух заместителей министра обороны России Алексея Криворучко и Павла Попова. Также ограничения вводятся в отношении Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии.
20 августа Навальный потерял сознание в самолете, летевшем из Томска в Москву. До 7 сентября он находился в коме. Обследовавшие его немецкие медики утверждают, что он был отравлен ядом из группы «Новичок». Так же говорят специалисты из Франции и Швеции. Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) заявила, что найденное в биоматериалах вещество схоже с «Новичком», но не входит в конвенцию запрещенных веществ. В России отравление Навального не подтвердили, поскольку врачи Омска, где он был госпитализирован, не нашли в его анализах следов яда.