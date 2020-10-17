Путин обсудил с наследным принцем Саудовской Аравии вакцину от коронавируса
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, в ходе которого стороны обсудили российскую вакцину от коронавируса, сообщается на сайте Кремля.
«Обсуждена также тематика взаимодействия в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, в частности перспективы использования российской вакцины «Спутник V» в Саудовской Аравии», — говорится в сообщении.
Помимо этого, стороны обсудили ход реализации имеющихся договоренностей в формате «ОПЕК+», подтвердив готовность к продолжении тесной координации для поддержания стабильности на мировом рынке энергоносителей.
Ранее в сентябре Путин обсуждал российскую вакцину и с королем Саудовской Аравии Сальманом Бен Абдель Азизом Аль Саудом.
Россия стала первой в мире страной, зарегистрировавшей собственную вакцину от коронавируса от научного центра им. Гамалеи, она получила название «Спутник V». Сейчас в стране проходят ее пострегистрационные испытания с участием 40 000 добровольцев.
14 октября Владимир Путин объявил о регистрации второй вакцины – «ЭпиВакКорона», разработанной научным центром «Вектор». 6 октября в России начались ее испытания. Глава Роспотребнадзора Анна Попова 15 октября уточнила, что вакцина может быть зарегистрирована через месяц. Кроме того, о разработке еще одной вакцины сообщили крымские ученые.