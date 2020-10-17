Путин обсудил с наследным принцем Саудовской Аравии вакцину от коронавируса

14 октября Владимир Путин объявил о регистрации второй вакцины – «ЭпиВакКорона», разработанной научным центром «Вектор». 6 октября в России начались ее испытания. Глава Роспотребнадзора Анна Попова 15 октября уточнила, что вакцина может быть зарегистрирована через месяц. Кроме того, о разработке еще одной вакцины сообщили крымские ученые.