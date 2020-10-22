Песков прокомментировал сообщения о возможном уходе Чубайса из «Роснано»
Председатель правления госкорпорации «Роснано» Анатолий Чубайс не обсуждал с президентом России Владимиром Путиным свой возможный уход с этой должности, сообщил журналистам пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.
«Насколько мне известно, нет», — сказал Песков, отвечая на вопрос, состоялся ли такой разговор между Путиным и Чубайсом.
Ранее РБК со ссылкой на трех источников сообщил, что Чубайс может покинуть свой пост. Двое собеседников издания утверждали, что он получил предложение «заняться Арктикой», но не раскрыли деталей. Знакомый Чубайса отметил, что «обсуждать можно все что угодно, но такое решение может принять только президент». О возможном уходе топ-менеджера также писал The Bell.
Чубайс был назначен гендиректором госкорпорации «Российская корпорация нанотехнологий» в 2008 г. указом тогдашнего президента Дмитрия Медведева. В 2010 г. Госдума приняла закон о реорганизации госкорпорации в ОАО «Роснано». В 2011 г. Чубайс был избран председателем правления госкорпорации, а в 2014 г., после изменения структуры управления «Роснано», стал председателем правления ООО «Управляющая компания «Роснано».