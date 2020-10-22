Песков прокомментировал сообщения о возможном уходе Чубайса из «Роснано»

Ранее РБК со ссылкой на трех источников сообщил, что Чубайс может покинуть свой пост. Двое собеседников издания утверждали, что он получил предложение «заняться Арктикой», но не раскрыли деталей. Знакомый Чубайса отметил, что «обсуждать можно все что угодно, но такое решение может принять только президент». О возможном уходе топ-менеджера также писал The Bell.