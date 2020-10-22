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Песков прокомментировал сообщения о возможном уходе Чубайса из «Роснано»

Ведомости

Председатель правления госкорпорации «Роснано» Анатолий Чубайс не обсуждал с президентом России Владимиром Путиным свой возможный уход с этой должности, сообщил журналистам пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

«Насколько мне известно, нет», — сказал Песков, отвечая на вопрос, состоялся ли такой разговор между Путиным и Чубайсом.

Ранее РБК со ссылкой на трех источников сообщил, что Чубайс может покинуть свой пост. Двое собеседников издания утверждали, что он получил предложение «заняться Арктикой», но не раскрыли деталей. Знакомый Чубайса отметил, что «обсуждать можно все что угодно, но такое решение может принять только президент». О возможном уходе топ-менеджера также писал The Bell.

В пресс-службе «Роснано» заявили РБК, что Чубайс не «видит себя полярником». Сам он написал у себя на Facebook, что очень «любит русский север, но это не повод назначать его начальником Арктики».

Чубайс был назначен гендиректором госкорпорации «Российская корпорация нанотехнологий» в 2008 г. указом тогдашнего президента Дмитрия Медведева. В 2010 г. Госдума приняла закон о реорганизации госкорпорации в ОАО «Роснано». В 2011 г. Чубайс был избран председателем правления госкорпорации, а в 2014 г., после изменения структуры управления «Роснано», стал председателем правления ООО «Управляющая компания «Роснано».

Ранее по теме: СМИ узнали о возможном уходе Чубайса из «Роснано»

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных