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Кремль назвал условие участия Турции в урегулировании конфликта в Карабахе

Ведомости

Турция может подключиться к урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе с согласия Армении и Азербайджана, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Что касается участия третьих стран в имеющихся форматах урегулирования, это целиком и полностью зависит от политической воли на то участников конфликта. Участников конфликта двое — это Азербайджан и Армения. И участвовать в урегулировании конфликта, быть неким посредником или участвовать в форматах, возможно только с согласия двух сторон», — сказал Песков. По его словам, стороны конфликта не соблюдают договоренностей по режиму прекращения огня.

Ранее Турция выразила желание присоединиться к урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе. Стороны конфликта, по словам Пескова, не соблюдают договоренности по режиму прекращения огня. 21 октября премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что не считает возможным урегулирование карабахского конфликта дипломатическими методами. По словам премьера, Баку сейчас согласен только на капитуляцию Карабаха, что абсолютно неприемлемо для Армении.

Конфликт между Азербайджаном и Арменией в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября. Страны обвиняют друг друга в эскалации конфликта. Азербайджан, поддерживаемый Турцией, утверждает, что хочет прекратить «армянскую оккупацию» на принадлежащей ему с советских времен территории, исторически населенной армянами. Сам Карабах при этом с 1991 г. считает себя независимой республикой. Армения, со своей стороны, готова признать независимость Карабаха.

Россия входит в Минскую группу ОБСЕ, которая пытается убедить Азербайджан и Армению решить ситуацию в Нагорном Карабахе мирным путем. При этом входящая в НАТО Турция активно поддерживает Баку, открыто заявляя о готовности предоставить для помощи в борьбе с «армянской оккупацией» свои военные силы. Пашинян считает, что именно Турция убедила Азербайджан нарушить соглашение о прекращении огня, которое должно было вступить в силу 10 октября. Однако в Баку утверждают, что Армения первая нарушила достигнутые в результате многочасовых переговоров в Москве договоренности.

Ранее по теме: Премьер Армении не верит в дипломатическое решение для Карабаха

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных