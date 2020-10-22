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В Кремле призвали не связывать встречу Нарышкина с Лукашенко с протестами

Ведомости

Между спецслужбами России и Белоруссии идет обширное взаимодействие, которое никак не связано с событиями в республике, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о цели визита директора Службы внешней разведки России (СВР) Сергея Нарышкина в Минск.

«Настолько обширное идет взаимодействие, причем это никак не связано с событиями в Белоруссии, это взаимодействие имело место и раньше», — сказал Песков, отметив, что «совершенно необязательно» анонсировать все события и контакты.

Песков отказался отвечать на вопрос о повестке визита Нарышкина в Минск. «Это достаточно такие чувствительные области работы и сотрудничества. Поэтому это, конечно, не может быть общественно-доступной информацией», — подчеркнул он.

Сегодня глава СВР Нарышкин встретился в Минске с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, который констатировал, что обстановка вокруг Союзного государства России и Белоруссии непростая. Он поблагодарил Нарышкина за информацию, которую СВР регулярно доводит до него и белорусских спецслужб. Президент подчеркнул, что у России и Белоруссии «очень много совместной работы в этом направлении», поскольку в «бешеном мире, особенно ошалевшем от этой пандемии» друзей у двух стран немного.

После прошедших 9 августа президентских выборов в Белоруссии начались акции протеста. По официальным данным ЦИК, Светлана Тихановская набрала 10,09% голосов, а Александр Лукашенко – 80,08%. Оппозиция, возглавляемая Тихановской, назвала выборы сфальсифицированными и не признала законность президентства Лукашенко. Эту позицию поддежали в Евросоюзе. Сам он в разговоре с оппозицией в СИЗО КГБ заявил, что больше не станет баллотироваться в президенты Белоруссии.

Ранее по теме: Лукашенко поблагодарил Нарышкина за предоставление информации от СВР

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных