В Кремле призвали не связывать встречу Нарышкина с Лукашенко с протестами

Сегодня глава СВР Нарышкин встретился в Минске с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, который констатировал, что обстановка вокруг Союзного государства России и Белоруссии непростая. Он поблагодарил Нарышкина за информацию, которую СВР регулярно доводит до него и белорусских спецслужб. Президент подчеркнул, что у России и Белоруссии «очень много совместной работы в этом направлении», поскольку в «бешеном мире, особенно ошалевшем от этой пандемии» друзей у двух стран немного.