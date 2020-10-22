В Кремле призвали не связывать встречу Нарышкина с Лукашенко с протестами
Между спецслужбами России и Белоруссии идет обширное взаимодействие, которое никак не связано с событиями в республике, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о цели визита директора Службы внешней разведки России (СВР) Сергея Нарышкина в Минск.
«Настолько обширное идет взаимодействие, причем это никак не связано с событиями в Белоруссии, это взаимодействие имело место и раньше», — сказал Песков, отметив, что «совершенно необязательно» анонсировать все события и контакты.
Песков отказался отвечать на вопрос о повестке визита Нарышкина в Минск. «Это достаточно такие чувствительные области работы и сотрудничества. Поэтому это, конечно, не может быть общественно-доступной информацией», — подчеркнул он.
Сегодня глава СВР Нарышкин встретился в Минске с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, который констатировал, что обстановка вокруг Союзного государства России и Белоруссии непростая. Он поблагодарил Нарышкина за информацию, которую СВР регулярно доводит до него и белорусских спецслужб. Президент подчеркнул, что у России и Белоруссии «очень много совместной работы в этом направлении», поскольку в «бешеном мире, особенно ошалевшем от этой пандемии» друзей у двух стран немного.
После прошедших 9 августа президентских выборов в Белоруссии начались акции протеста. По официальным данным ЦИК, Светлана Тихановская набрала 10,09% голосов, а Александр Лукашенко – 80,08%. Оппозиция, возглавляемая Тихановской, назвала выборы сфальсифицированными и не признала законность президентства Лукашенко. Эту позицию поддежали в Евросоюзе. Сам он в разговоре с оппозицией в СИЗО КГБ заявил, что больше не станет баллотироваться в президенты Белоруссии.