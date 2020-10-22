Алиев отверг возможность референдума о самоопределении Нагорного Карабаха

Он также отметил, что азербайджанская армия освобождает новые города и поселки и после объявления перемирия потому, что вынуждена отвечать на нападения и контратаковать, в частности, таким образом был занят Зангилан. «Если на нас нападают, мы должны не только защищаться, но и начать контратаку. После повторного нарушения режима прекращения огня мы освободили Зангилан и многие села», — сказал президент Азербайджана.