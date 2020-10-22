Алиев отверг возможность референдума о самоопределении Нагорного Карабаха
Азербайджан никогда не даст согласия на проведение референдума о самоопределении Нагорного Карабаха, заявил президент страны Ильхам Алиев в интервью японской газете Nikkei.
«В Нагорном Карабахе никакого референдума не будет. Мы с этим никогда не согласимся»,— сказал Алиев. Он добавил, что Баку не соглашался с самоопределением Карабаха и во время переговоров, а теперь, «когда большая часть территорий возвращена, об этом не может быть и речи».
Алиев подчеркнул, что сейчас «статус-кво и линии соприкосновения больше не существует», поэтому руководству Армении стоит быть «более разумным» и «взяться за освобождение оккупированных территорий». Азербайджанский лидер отметил, что после переговоров о перемирии в Москве участие в них властей непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) исключено. «С армянской стороны больше не будет попыток интегрировать так называемые власти Нагорного Карабаха за стол переговоров, что отвергается нами и Минской группой», — сказал Алиев.
Он также отметил, что азербайджанская армия освобождает новые города и поселки и после объявления перемирия потому, что вынуждена отвечать на нападения и контратаковать, в частности, таким образом был занят Зангилан. «Если на нас нападают, мы должны не только защищаться, но и начать контратаку. После повторного нарушения режима прекращения огня мы освободили Зангилан и многие села», — сказал президент Азербайджана.
Днем ранее Алиев заявил, что азербайджанская армия освободила 22 населенных пункта в Физулинском, Джебраильском и Зангеланском районе. Он не уточнил, когда именно были заняты эти пункты, однако известно, что бои продолжаются, несмотря на заключенное при посредничестве России 10 октября перемирие между Арменией и Азербайджаном.
Крупномасштабные бои в Нагорном Карабахе начались 27 сентября, через 26 лет после заключения перемирия, завершившего Карабахскую войну 1991-1994 гг. Азербайджан требует от Армении освободить «оккупированный» ею Нагорный Карабах, где существует самопровозглашенная НКР, населенная армянами и поддерживаемая Ереваном, а также семь районов вокруг него. Армения грозит признать независимость Карабаха, если Азербайджан продолжит боевые действия с той же силой.
21 октября премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что не считает возможным урегулирование карабахского конфликта дипломатическими методами. По словам премьера, Баку сейчас согласен только на капитуляцию Карабаха, что абсолютно неприемлемо для Армении.