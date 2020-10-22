Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Политика

Алиев отверг возможность референдума о самоопределении Нагорного Карабаха

Ведомости

Азербайджан никогда не даст согласия на проведение референдума о самоопределении Нагорного Карабаха, заявил президент страны Ильхам Алиев в интервью японской газете Nikkei.

«В Нагорном Карабахе никакого референдума не будет. Мы с этим никогда не согласимся»,— сказал Алиев. Он добавил, что Баку не соглашался с самоопределением Карабаха и во время переговоров, а теперь, «когда большая часть территорий возвращена, об этом не может быть и речи».

Алиев подчеркнул, что сейчас «статус-кво и линии соприкосновения больше не существует», поэтому руководству Армении стоит быть «более разумным» и «взяться за освобождение оккупированных территорий». Азербайджанский лидер отметил, что после переговоров о перемирии в Москве участие в них властей непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) исключено. «С армянской стороны больше не будет попыток интегрировать так называемые власти Нагорного Карабаха за стол переговоров, что отвергается нами и Минской группой», — сказал Алиев.

Он также отметил, что азербайджанская армия освобождает новые города и поселки и после объявления перемирия потому, что вынуждена отвечать на нападения и контратаковать, в частности, таким образом был занят Зангилан. «Если на нас нападают, мы должны не только защищаться, но и начать контратаку. После повторного нарушения режима прекращения огня мы освободили Зангилан и многие села», — сказал президент Азербайджана.

Днем ранее Алиев заявил, что азербайджанская армия освободила 22 населенных пункта в Физулинском, Джебраильском и Зангеланском районе. Он не уточнил, когда именно были заняты эти пункты, однако известно, что бои продолжаются, несмотря на заключенное при посредничестве России 10 октября перемирие между Арменией и Азербайджаном.

Крупномасштабные бои в Нагорном Карабахе начались 27 сентября, через 26 лет после заключения перемирия, завершившего Карабахскую войну 1991-1994 гг. Азербайджан требует от Армении освободить «оккупированный» ею Нагорный Карабах, где существует самопровозглашенная НКР, населенная армянами и поддерживаемая Ереваном, а также семь районов вокруг него. Армения грозит признать независимость Карабаха, если Азербайджан продолжит боевые действия с той же силой.

21 октября премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что не считает возможным урегулирование карабахского конфликта дипломатическими методами. По словам премьера, Баку сейчас согласен только на капитуляцию Карабаха, что абсолютно неприемлемо для Армении.

Ранее по теме: Алиев заявил о взятии Азербайджаном 22 населенных пунктов в Карабахе

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных