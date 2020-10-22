Путин упрекнул Европу в несамостоятельности по вопросу «Северного потока-2»
Европа не может проявить «элементарную самостоятельность и суверенитет» по вопросу реализации газопровода «Северный поток — 2». Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании дискуссионного клуба «Валдай». Трансляцию выступления вел телеканал «Россия 24».
«Мы с Европой до сих пор не можем, годами "жуем" эту тему. Европа никак не может проявить какую-то элементарную самостоятельность и суверенитет для того, чтобы реализовать абсолютно выгодный для нее проект "Северный поток — 2"», — сказал Путин.
Президент отметил, что газопровод «Турецкий поток» был реализован в достаточно короткие сроки, «несмотря ни на какое давление».
Ранее Госдепартамент США расширил критерии введения санкций в отношении компаний, которые причастны к строительству «Северного потока — 2». Теперь под ограничения могут попасть не только непосредственно поставляющие суда для прокладки газопровода, но и те, кто предоставляет им услуги. В Кремле назвали подобные действия «рейдерской конкуренцией» на энергорынке.
Позже пресс-служба компании-оператора проекта Nord Stream 2 AG сообщила, что после расширения Госдепом условий, при которых против участвующих в строительстве «Северного потока — 2» компаний могут быть введены ограничения, под угрозой американских санкций оказались более 120 компаний из 12 стран Европы
США уже вводили и расширяли санкции против «Северного потока — 2». Вашингтон потребовал от иностранных компаний-трубоукладчиков немедленно прекратить строительство, из-за чего швейцарская Allseas приостановила участие в проекте и не стала прокладывать трубы в водах Дании. Оператору проекта пришлось искать альтернативных трубоукладчиков, среди которых фигурируют специализированное судно «Академик Черский», баржа-трубоукладчик «Фортуна» и судно снабжения буровых платформ «Иван Сидоренко».