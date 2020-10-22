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Путин упрекнул Европу в несамостоятельности по вопросу «Северного потока-2»

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Европа не может проявить «элементарную самостоятельность и суверенитет» по вопросу реализации газопровода «Северный поток — 2». Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании дискуссионного клуба «Валдай». Трансляцию выступления вел телеканал «Россия 24».

«Мы с Европой до сих пор не можем, годами "жуем" эту тему. Европа никак не может проявить какую-то элементарную самостоятельность и суверенитет для того, чтобы реализовать абсолютно выгодный для нее проект "Северный поток — 2"», — сказал Путин.

Президент отметил, что газопровод «Турецкий поток» был реализован в достаточно короткие сроки, «несмотря ни на какое давление».

Ранее Госдепартамент США расширил критерии введения санкций в отношении компаний, которые причастны к строительству «Северного потока — 2». Теперь под ограничения могут попасть не только непосредственно поставляющие суда для прокладки газопровода, но и те, кто предоставляет им услуги. В Кремле назвали подобные действия «рейдерской конкуренцией» на энергорынке. 

Позже пресс-служба компании-оператора проекта Nord Stream 2 AG сообщила, что после расширения Госдепом условий, при которых против участвующих в строительстве «Северного потока — 2» компаний могут быть введены ограничения, под угрозой американских санкций оказались более 120 компаний из 12 стран Европы

США уже вводили и расширяли санкции против «Северного потока — 2». Вашингтон потребовал от иностранных компаний-трубоукладчиков немедленно прекратить строительство, из-за чего швейцарская Allseas приостановила участие в проекте и не стала прокладывать трубы в водах Дании. Оператору проекта пришлось искать альтернативных трубоукладчиков, среди которых фигурируют специализированное судно «Академик Черский», баржа-трубоукладчик «Фортуна» и судно снабжения буровых платформ «Иван Сидоренко».

Ранее по теме: Санкции США по «Северному потоку-2» затронут более 120 европейских компаний

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных