Путин упрекнул Европу в несамостоятельности по вопросу «Северного потока-2»

Ранее Госдепартамент США расширил критерии введения санкций в отношении компаний, которые причастны к строительству «Северного потока — 2». Теперь под ограничения могут попасть не только непосредственно поставляющие суда для прокладки газопровода, но и те, кто предоставляет им услуги. В Кремле назвали подобные действия «рейдерской конкуренцией» на энергорынке.