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ЕС и Великобритания ввели санкции против двух граждан России

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Евросоюз наложил санкции еще на двух граждан России, одним из которых является начальник Главного управления Генштаба (ГУ ГШ, бывшее ГРУ) Игорь Костюков. Их обвинили в причастности к кибератаке на бундестаг в 2015 г., сообщается в официальном журнале Европейского союза и заявлении МИД Великобритании. 

Еще одним сотрудником ГУ ГШ, попавшим под санкции, стал Дмитрий Бадин. «Эти лица и этот орган несут ответственность или были вовлечены в кибератаки... в частности, кибератаку против федерального парламента Германии (бундестаг), которая проходила в апреле и мае 2015 года», — говорится в сообщении. Также в нем отмечается, что указанные лица «представляют угрозу» для Евросоюза и входящих в него стран.

В МИД Великобритании также сообщили о наложении санкций на двух «офицеров ГРУ», однако не назвали их имена. «Великобритания объявила о замораживании активов и введении запрета на поездки двух российских офицеров ГРУ из подразделения военной разведки ГРУ 26165 под кодовым названием APT28 и Fancy Bear, которые несут ответственность за кибератаки на парламент Германии в 2015 году», — говорится в сообщении.

Утверждается, что кибератака на немецкий парламент в 2015 году продлилась почти месяц, в результате чего хакеры скачали 16 гигабайт данных, включая письма членов бундестага и приемной канцлера Ангелы Меркель.

Костюков возглавил ГУ ГШ в 2018 г. До этого он был первым замначальником ГРУ, курировавшим, в том числе, 85-й главный центр спецслужб. Это подразделение на Западе считают ответственным за резонансные кибератаки 2018 г., включая взлом серверов Национального демократического комитета, атаки на ФИФА, Международное антидопинговое агентство и химические лаборатории в Великобритании и Швейцарии и попытку взлома сети ОЗХО. Против Костюкова уже вводили санкции власти США и Великобритании.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных