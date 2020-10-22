ЕС и Великобритания ввели санкции против двух граждан России

Еще одним сотрудником ГУ ГШ, попавшим под санкции, стал Дмитрий Бадин. «Эти лица и этот орган несут ответственность или были вовлечены в кибератаки... в частности, кибератаку против федерального парламента Германии (бундестаг), которая проходила в апреле и мае 2015 года», — говорится в сообщении. Также в нем отмечается, что указанные лица «представляют угрозу» для Евросоюза и входящих в него стран.