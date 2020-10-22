ЕС и Великобритания ввели санкции против двух граждан России
Евросоюз наложил санкции еще на двух граждан России, одним из которых является начальник Главного управления Генштаба (ГУ ГШ, бывшее ГРУ) Игорь Костюков. Их обвинили в причастности к кибератаке на бундестаг в 2015 г., сообщается в официальном журнале Европейского союза и заявлении МИД Великобритании.
Еще одним сотрудником ГУ ГШ, попавшим под санкции, стал Дмитрий Бадин. «Эти лица и этот орган несут ответственность или были вовлечены в кибератаки... в частности, кибератаку против федерального парламента Германии (бундестаг), которая проходила в апреле и мае 2015 года», — говорится в сообщении. Также в нем отмечается, что указанные лица «представляют угрозу» для Евросоюза и входящих в него стран.
В МИД Великобритании также сообщили о наложении санкций на двух «офицеров ГРУ», однако не назвали их имена. «Великобритания объявила о замораживании активов и введении запрета на поездки двух российских офицеров ГРУ из подразделения военной разведки ГРУ 26165 под кодовым названием APT28 и Fancy Bear, которые несут ответственность за кибератаки на парламент Германии в 2015 году», — говорится в сообщении.
Утверждается, что кибератака на немецкий парламент в 2015 году продлилась почти месяц, в результате чего хакеры скачали 16 гигабайт данных, включая письма членов бундестага и приемной канцлера Ангелы Меркель.
Костюков возглавил ГУ ГШ в 2018 г. До этого он был первым замначальником ГРУ, курировавшим, в том числе, 85-й главный центр спецслужб. Это подразделение на Западе считают ответственным за резонансные кибератаки 2018 г., включая взлом серверов Национального демократического комитета, атаки на ФИФА, Международное антидопинговое агентство и химические лаборатории в Великобритании и Швейцарии и попытку взлома сети ОЗХО. Против Костюкова уже вводили санкции власти США и Великобритании.