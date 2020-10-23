Захарова заявила об открытой цензуре со стороны Twitter и Facebook

«Мы это наблюдаем в нашей работе на ежедневной основе, видим и открытую цензуру со стороны того же Twitter, Facebook, когда на российские СМИ без суда и следствия навешивают ярлыки якобы [имеющей место] ненадежности, исключают из поиска, блокируют и удаляют аккаунты», — цитирует ТАСС Захарову.