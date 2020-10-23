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Захарова заявила об открытой цензуре со стороны Twitter и Facebook

Ведомости

Twitter и Facebook проявляют открытую цензуру в отношении российских СМИ, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, выступая на V Форуме молодых дипломатов стран БРИКС.

«Мы это наблюдаем в нашей работе на ежедневной основе, видим и открытую цензуру со стороны того же Twitter, Facebook, когда на российские СМИ без суда и следствия навешивают ярлыки якобы [имеющей место] ненадежности, исключают из поиска, блокируют и удаляют аккаунты», — цитирует ТАСС Захарову. 

Она также назвала основные опасности в данной сфере — монополизацию онлайн-пространства, доминирование только западных, в частности американских, корпораций и отсутствие транспарентности и общепринятых правил.

Ранее МИД России призвал Facebook и Twitter пересмотреть свою политику соблюдения международных норм после блокировки 18 российских аккаунтов. По словам Захаровой, Facebook и Twitter сначала заблокировали, а затем удалили 18 аккаунтов и две страницы российского происхождения под предлогом нарушения правил сервиса о недопустимости иностранного вмешательства.

Ранее по теме: МИД России ответил на удаление российских аккаунтов в Facebook и Twitter

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных