Захарова заявила об открытой цензуре со стороны Twitter и Facebook
Twitter и Facebook проявляют открытую цензуру в отношении российских СМИ, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, выступая на V Форуме молодых дипломатов стран БРИКС.
Она также назвала основные опасности в данной сфере — монополизацию онлайн-пространства, доминирование только западных, в частности американских, корпораций и отсутствие транспарентности и общепринятых правил.
Ранее МИД России призвал Facebook и Twitter пересмотреть свою политику соблюдения международных норм после блокировки 18 российских аккаунтов. По словам Захаровой, Facebook и Twitter сначала заблокировали, а затем удалили 18 аккаунтов и две страницы российского происхождения под предлогом нарушения правил сервиса о недопустимости иностранного вмешательства.