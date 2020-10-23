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Стороны конфликта в Ливии договорились о перемирии

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Международно признанное Правительство национального согласия (ПНС) Ливии и представители Ливийской национальной армии (ЛНА, контролирует большую часть страны) договорились о перемирии на переговорах в Женеве при посредничестве ООН. 

«Сегодня в Женеве переговоры совместной военной комиссии завершились историческим достижением, когда стороны конфликта достигли постоянного соглашения о прекращении огня по всей Ливии»,— говорится в сообщении Миссии ООН по поддержке Ливии (МООНПЛ). Подпись под соглашением поставили представители конфликтующих сторон и глава ливийской посреднической миссии ООН Стефани Уильямс.

Предыдущие переговоры по ливийскому урегулированию между ПНС и ЛНА проходили в Берлине и в Женеве в январе 2020 г., однако лидер ЛНА Халифа Хафтар, чьи войска с весны 2019 г. пытаются взять столицу страны Триполи, тогда отказался подставить под документом подпись из-за «неприемлемых условий». Более того, в апреле он объявил себя верховным правителем страны. 

Гражданская война в Ливии идет уже много лет. К настоящему моменту ЛНА, имеющая «столицу» в Тобруке, контролирует большую часть востока, центра и юга страны, однако взять столицу, контролируемую международно признанным правительством, так и не смогла: крупное наступление весной 2020 г. окончилось неудачей. Ситуация резко обострилась с конца 2019 г., когда ПНС обратилось за военной поддержкой к Турции, которая отправила ему на помощь военных и вооружения, включая бронетехнику и ударные беспилотники. Кроме Турции ПНС поддерживают Италия и Катар. Партнерами ЛНА, в свою очередь, являются ОАЭ, Египет, Саудовская Аравия и Франция.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных