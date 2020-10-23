Стороны конфликта в Ливии договорились о перемирии

Гражданская война в Ливии идет уже много лет. К настоящему моменту ЛНА, имеющая «столицу» в Тобруке, контролирует большую часть востока, центра и юга страны, однако взять столицу, контролируемую международно признанным правительством, так и не смогла: крупное наступление весной 2020 г. окончилось неудачей. Ситуация резко обострилась с конца 2019 г., когда ПНС обратилось за военной поддержкой к Турции, которая отправила ему на помощь военных и вооружения, включая бронетехнику и ударные беспилотники. Кроме Турции ПНС поддерживают Италия и Катар. Партнерами ЛНА, в свою очередь, являются ОАЭ, Египет, Саудовская Аравия и Франция.