Стороны конфликта в Ливии договорились о перемирии
Международно признанное Правительство национального согласия (ПНС) Ливии и представители Ливийской национальной армии (ЛНА, контролирует большую часть страны) договорились о перемирии на переговорах в Женеве при посредничестве ООН.
«Сегодня в Женеве переговоры совместной военной комиссии завершились историческим достижением, когда стороны конфликта достигли постоянного соглашения о прекращении огня по всей Ливии»,— говорится в сообщении Миссии ООН по поддержке Ливии (МООНПЛ). Подпись под соглашением поставили представители конфликтующих сторон и глава ливийской посреднической миссии ООН Стефани Уильямс.
Предыдущие переговоры по ливийскому урегулированию между ПНС и ЛНА проходили в Берлине и в Женеве в январе 2020 г., однако лидер ЛНА Халифа Хафтар, чьи войска с весны 2019 г. пытаются взять столицу страны Триполи, тогда отказался подставить под документом подпись из-за «неприемлемых условий». Более того, в апреле он объявил себя верховным правителем страны.
Гражданская война в Ливии идет уже много лет. К настоящему моменту ЛНА, имеющая «столицу» в Тобруке, контролирует большую часть востока, центра и юга страны, однако взять столицу, контролируемую международно признанным правительством, так и не смогла: крупное наступление весной 2020 г. окончилось неудачей. Ситуация резко обострилась с конца 2019 г., когда ПНС обратилось за военной поддержкой к Турции, которая отправила ему на помощь военных и вооружения, включая бронетехнику и ударные беспилотники. Кроме Турции ПНС поддерживают Италия и Катар. Партнерами ЛНА, в свою очередь, являются ОАЭ, Египет, Саудовская Аравия и Франция.