Эрдоган заявил о праве Турции участвовать в урегулировании в Карабахе

Россия, при посредничестве которой 10 октября было подписано соглашение о гуманитарном перемирии в Карабахе, вместе с США и Францией является сопредседателем Минской группы ОБСЕ по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе. Турция также входит в это объединение, но на правах рядового члена, равно как и участники конфликта Армения и Азербайджан. Анкара единственная из членов Минской группы заявляет о прямой поддержке Азербайджана, призывает его покончить с «армянской оккупацией» и заявляет о готовности предоставить военную помощь.