Эрдоган заявил о праве Турции участвовать в урегулировании в Карабахе
Турция имеет право участвовать в урегулировании армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе наравне с Россией, заявил турецкий президент Реджеп Эрдоган, передает газета Hurriyet.
«Если Россия хочет принять участие в решении карабахской проблемы, то и Турция считает, что у нее есть не меньшее право на это», — сказал Эрдоган. Он добавил, что со стороны Москвы возражений по этому поводу пока не поступало.
«Мы вместе [с Россией] работаем в Сирии. У нас была совместная работа по Ливии», — отметил турецкий президент, говоря о возможности на похожих условиях участвовать вместе с Москвой в урегулирования карабахского конфликта в равном положении.
Россия, при посредничестве которой 10 октября было подписано соглашение о гуманитарном перемирии в Карабахе, вместе с США и Францией является сопредседателем Минской группы ОБСЕ по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе. Турция также входит в это объединение, но на правах рядового члена, равно как и участники конфликта Армения и Азербайджан. Анкара единственная из членов Минской группы заявляет о прямой поддержке Азербайджана, призывает его покончить с «армянской оккупацией» и заявляет о готовности предоставить военную помощь.
Замороженный 26 лет назад конфликт между Азербайджаном и Арменией в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября с полномасштабным наступлением азербайджанской армии. Азербайджан, поддерживаемый Турцией, заявляет о намерении прекратить «армянскую оккупацию» карабахской территории, населенной армянами. Сам Карабах при этом с 1991 г. считает себя независимой Нагорно-Карабахской республикой (НКР) и получает поддержку из Еревана, однако не признан ни одним государством, в том числе и самой Арменией.