Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Политика

Эрдоган заявил о праве Турции участвовать в урегулировании в Карабахе

Ведомости

Турция имеет право участвовать в урегулировании армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе наравне с Россией, заявил турецкий президент Реджеп Эрдоган, передает газета Hurriyet.

«Если Россия хочет принять участие в решении карабахской проблемы, то и Турция считает, что у нее есть не меньшее право на это», — сказал Эрдоган. Он добавил, что со стороны Москвы возражений по этому поводу пока не поступало. 

«Мы вместе [с Россией] работаем в Сирии. У нас была совместная работа по Ливии», — отметил турецкий президент, говоря о возможности на похожих условиях участвовать вместе с Москвой в урегулирования карабахского конфликта в равном положении. 

Россия, при посредничестве которой 10 октября было подписано соглашение о гуманитарном перемирии в Карабахе, вместе с США и Францией является сопредседателем Минской группы ОБСЕ по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе. Турция также входит в это объединение, но на правах рядового члена, равно как и участники конфликта Армения и Азербайджан. Анкара единственная из членов Минской группы заявляет о прямой поддержке Азербайджана, призывает его покончить с «армянской оккупацией» и заявляет о готовности предоставить военную помощь. 

Замороженный 26 лет назад конфликт между Азербайджаном и Арменией в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября с полномасштабным наступлением азербайджанской армии. Азербайджан, поддерживаемый Турцией, заявляет о намерении прекратить «армянскую оккупацию» карабахской территории, населенной армянами. Сам Карабах при этом с 1991 г. считает себя независимой Нагорно-Карабахской республикой (НКР) и получает поддержку из Еревана, однако не признан ни одним государством, в том числе и самой Арменией.

Ранее по теме: Путин прокомментировал заявление Эрдогана о непризнании Крыма российским

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных