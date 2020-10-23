Минобороны вызвало военного атташе Германии из-за учений с ядерным оружием
Министерство обороны России вызвало атташе по вопросам обороны при посольстве Германии в Москве в связи с участием ФРГ в учениях НАТО с американским ядерным оружием, сообщили в пресс-службе министерства.
«Германскому военному представителю была доведена позиция Минобороны России в связи с участием немецкой стороны в учениях НАТО Steadfast Noon и Resilient Guard, в ходе которых отрабатываются элементы применения американского тактического ядерного оружия», — говорится в сообщении.
Германия является «неядерной» страной, привлечение личного состава и авиации таких стран к отработке сценариев применения ядерного оружия является грубейшим нарушением договора о нераспространении ядерного оружия, отметили в Минобороны.
«Такие действия ведут к понижению порога применения ядерного оружия, провоцируют дальнейший рост напряженности по линии соприкосновения Россия-НАТО и негативно влияют на уровень доверия в Европе», — подчеркнули в министерстве.
Ранее немецкая газета Bild сообщила, что немецкие военно-воздушные силы совместно с партнерами по НАТО в настоящий момент проводят секретные учения, направленные на защиту территории альянса с помощью ядерного оружия на случай войны.