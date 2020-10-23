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Минобороны вызвало военного атташе Германии из-за учений с ядерным оружием

Ведомости

Министерство обороны России вызвало атташе по вопросам обороны при посольстве Германии в Москве в связи с участием ФРГ в учениях НАТО с американским ядерным оружием, сообщили в пресс-службе министерства.

«Германскому военному представителю была доведена позиция Минобороны России в связи с участием немецкой стороны в учениях НАТО Steadfast Noon и Resilient Guard, в ходе которых отрабатываются элементы применения американского тактического ядерного оружия», — говорится в сообщении.

Германия является «неядерной» страной, привлечение личного состава и авиации таких стран к отработке сценариев применения ядерного оружия является грубейшим нарушением договора о нераспространении ядерного оружия, отметили в Минобороны.

«Такие действия ведут к понижению порога применения ядерного оружия, провоцируют дальнейший рост напряженности по линии соприкосновения Россия-НАТО и негативно влияют на уровень доверия в Европе», — подчеркнули в министерстве.

Ранее немецкая газета Bild сообщила, что немецкие военно-воздушные силы совместно с партнерами по НАТО в настоящий момент проводят секретные учения, направленные на защиту территории альянса с помощью ядерного оружия на случай войны.

Ранее по теме: СМИ сообщили о тайной подготовке Германии и НАТО к возможной ядерной войне

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных