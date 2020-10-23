Комитет Госдумы поддержал законопроекты о верховенстве Конституции

Законопроекты в Госдуму внес президент Владимир Путин 14 октября. Путин предложил внести поправки в основной закон страны в январе этого года. 1 июля в России состоялось голосование, на котором за изменение Конституции выступили 77,92% граждан, против — 21,27%. Выразить свою гражданскую позицию, приняв участие в голосовании, пришли 67,97% жителей с правом голоса. 4 июля принятые поправки вступили в силу.