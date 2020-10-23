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Комитет Госдумы поддержал законопроекты о верховенстве Конституции

Ведомости

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал нижней палате одобрить в первом чтении президентские законопроекты, которые закрепляют дополнительные гарантии верховенства Конституции и приоритета ее действия на территории страны, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу комитета.

«Всего поправки вносятся в более чем 110 законодательных актов РФ, в том числе в шесть кодексов, включая Гражданский, Уголовно-процессуальный, Гражданский процессуальный», — передает агентство.

Законопроекты, в частности, предлагают закрепить правила соотношения российского законодательства и норм международного права. В соответствующих статьях законов указывается, что применение правил международных договоров в их истолковании, противоречащем Конституции, не допускается.

Законопроекты в Госдуму внес президент Владимир Путин 14 октября. Путин предложил внести поправки в основной закон страны в январе этого года. 1 июля в России состоялось голосование, на котором за изменение Конституции выступили 77,92% граждан, против — 21,27%. Выразить свою гражданскую позицию, приняв участие в голосовании, пришли 67,97% жителей с правом голоса. 4 июля принятые поправки вступили в силу.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных