Комитет Госдумы поддержал законопроекты о верховенстве Конституции
Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал нижней палате одобрить в первом чтении президентские законопроекты, которые закрепляют дополнительные гарантии верховенства Конституции и приоритета ее действия на территории страны, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу комитета.
«Всего поправки вносятся в более чем 110 законодательных актов РФ, в том числе в шесть кодексов, включая Гражданский, Уголовно-процессуальный, Гражданский процессуальный», — передает агентство.
Законопроекты, в частности, предлагают закрепить правила соотношения российского законодательства и норм международного права. В соответствующих статьях законов указывается, что применение правил международных договоров в их истолковании, противоречащем Конституции, не допускается.
Законопроекты в Госдуму внес президент Владимир Путин 14 октября. Путин предложил внести поправки в основной закон страны в январе этого года. 1 июля в России состоялось голосование, на котором за изменение Конституции выступили 77,92% граждан, против — 21,27%. Выразить свою гражданскую позицию, приняв участие в голосовании, пришли 67,97% жителей с правом голоса. 4 июля принятые поправки вступили в силу.