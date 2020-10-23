В НАТО высказали озабоченность из-за испытаний Турцией С-400
НАТО выражает озабоченность из-за ситуации вокруг приобретения и испытаний Турцией российских зенитно-ракетных систем (ЗРК) С-400, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг по итогам видеоконференции министров обороны альянса.
«НАТО озабочена всей ситуацией вокруг решения Турции приобрести системы С-400. Конечно, приобретение вооружений — это национальное решение любой страны альянса, однако для НАТО важна совместимость вооружений, особенно это относится к системам ПВО и ПРО, а комплексы С-400 не могут быть интегрированы в единую систему ПРО НАТО», — цитирует ТАСС Столтенберга.
Сегодня турецкий президент Реджеп Эрдоган сообщил, что Турция уже провела испытания зенитно-ракетного комплекса С-400 и намерена их продолжить, несмотря на позицию США. Неделей ранее о том, что Турция провела в районе Синопа учения с ЗРК С-400, сообщал ТАСС со ссылкой на военный источник. По его словам, все три запущенных ракеты успешно поразили назначенные цели.
Reuters сообщало, что они проводились в районе причерноморского города Синоп. Госдепартамент США пригрозил Турции «серьезными последствиями» в случае, если факт теста подтвердится.