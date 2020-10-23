В НАТО высказали озабоченность из-за испытаний Турцией С-400

Сегодня турецкий президент Реджеп Эрдоган сообщил, что Турция уже провела испытания зенитно-ракетного комплекса С-400 и намерена их продолжить, несмотря на позицию США. Неделей ранее о том, что Турция провела в районе Синопа учения с ЗРК С-400, сообщал ТАСС со ссылкой на военный источник. По его словам, все три запущенных ракеты успешно поразили назначенные цели.