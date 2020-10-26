Путин учредил почетное звание «Заслуженный судебный пристав РФ»
Президент России Владимир Путин подписал указ об учреждении почетного звания «Заслуженный судебный пристав Российской Федерации». Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«Установить почетное звание "Заслуженный судебный пристав Российской Федерации", — говорится в документе.
Отмечается, что почетное звание присваивается высокопрофессиональным работникам органов принудительного исполнения за личные заслуги в организации и обеспечении установленного порядка деятельности судов, организации и осуществлении межгосударственного розыска лиц, а также осуществлении принудительного исполнения судебных и других актов.
Кроме того, звание может быть присвоено за заслуги в организации дознания, за заслуги в совершенствовании деятельности органов принудительного исполнения, а также за заслуги в осуществлении госконтроля за компаниями, которые ведут деятельность по возврату просроченной задолженности.
В документе подчеркивается, что почетное звание присваивается, как правило, не ранее чем через 20 лет с начала осуществления профессиональной деятельности лицом, которое планируется представить к награде.