Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Политика

Путин учредил почетное звание «Заслуженный судебный пристав РФ»

Ведомости

Президент России Владимир Путин подписал указ об учреждении почетного звания «Заслуженный судебный пристав Российской Федерации». Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Установить почетное звание "Заслуженный судебный пристав Российской Федерации", — говорится в документе.

Отмечается, что почетное звание присваивается высокопрофессиональным работникам органов принудительного исполнения за личные заслуги в организации и обеспечении установленного порядка деятельности судов, организации и осуществлении межгосударственного розыска лиц, а также осуществлении принудительного исполнения судебных и других актов.

Кроме того, звание может быть присвоено за заслуги в организации дознания, за заслуги в совершенствовании деятельности органов принудительного исполнения, а также за заслуги в осуществлении госконтроля за компаниями, которые ведут деятельность по возврату просроченной задолженности.

В документе подчеркивается, что почетное звание присваивается, как правило, не ранее чем через 20 лет с начала осуществления профессиональной деятельности лицом, которое планируется представить к награде.

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных