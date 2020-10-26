Путин учредил почетное звание «Заслуженный судебный пристав РФ»

Кроме того, звание может быть присвоено за заслуги в организации дознания, за заслуги в совершенствовании деятельности органов принудительного исполнения, а также за заслуги в осуществлении госконтроля за компаниями, которые ведут деятельность по возврату просроченной задолженности.