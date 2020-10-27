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Шойгу назвал цель протестов в Белоруссии

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Политические протесты в рамках попытки смены власти в Белоруссии, начавшиеся при поддержке Запада, имели целью срыв интеграции в рамках Союзного государства, заявил глава Минобороны Сергей Шойгу, передает «РИА Новости».

«Совсем недавно при политической и финансовой поддержке Запада была предпринята попытка смены власти в Республике Беларусь. Среди прочего, это делалось с целью сорвать процесс интеграции в рамках Союзного государства, внести раскол в российско-белорусские отношения», — сказал Шойгу на совместной российско-белорусской оборонной коллегии.

По словам Шойгу, Минск и Москва солидарно осуждают вмешательство во внутренние дела третьих стран, в частности США, которые «целенаправленно нагнетают напряженность, расшатывают внутриполитическую ситуацию в ряде стран».

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После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента в стране начались акции протеста, которые продолжаются до сих пор. Согласно данным ЦИК, за действовавшего главу государства Александра Лукашенко проголосовали 80,08% пришедших на выборы граждан. Еще 10,09% поддержали кандидата от оппозиции Светлану Тихановскую.

Последняя утверждает, что результаты выборов были сфальсифицированы. С ней согласились страны Европейского союза, а также Великобритания и ряд других государств, которые отказались признать Лукашенко легитимным президентом. Брюссель и Лондон ввели против белорусского руководства санкции, некоторые европейские страны включили в санкционный список самого Лукашенко. Россия, Китай и ряд других государств считают Лукашенко легитимным президентом Белоруссии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных