Шойгу назвал цель протестов в Белоруссии

Последняя утверждает, что результаты выборов были сфальсифицированы. С ней согласились страны Европейского союза, а также Великобритания и ряд других государств, которые отказались признать Лукашенко легитимным президентом. Брюссель и Лондон ввели против белорусского руководства санкции, некоторые европейские страны включили в санкционный список самого Лукашенко. Россия, Китай и ряд других государств считают Лукашенко легитимным президентом Белоруссии.