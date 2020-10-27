Шойгу назвал цель протестов в Белоруссии
Политические протесты в рамках попытки смены власти в Белоруссии, начавшиеся при поддержке Запада, имели целью срыв интеграции в рамках Союзного государства, заявил глава Минобороны Сергей Шойгу, передает «РИА Новости».
«Совсем недавно при политической и финансовой поддержке Запада была предпринята попытка смены власти в Республике Беларусь. Среди прочего, это делалось с целью сорвать процесс интеграции в рамках Союзного государства, внести раскол в российско-белорусские отношения», — сказал Шойгу на совместной российско-белорусской оборонной коллегии.
По словам Шойгу, Минск и Москва солидарно осуждают вмешательство во внутренние дела третьих стран, в частности США, которые «целенаправленно нагнетают напряженность, расшатывают внутриполитическую ситуацию в ряде стран».
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента в стране начались акции протеста, которые продолжаются до сих пор. Согласно данным ЦИК, за действовавшего главу государства Александра Лукашенко проголосовали 80,08% пришедших на выборы граждан. Еще 10,09% поддержали кандидата от оппозиции Светлану Тихановскую.
Последняя утверждает, что результаты выборов были сфальсифицированы. С ней согласились страны Европейского союза, а также Великобритания и ряд других государств, которые отказались признать Лукашенко легитимным президентом. Брюссель и Лондон ввели против белорусского руководства санкции, некоторые европейские страны включили в санкционный список самого Лукашенко. Россия, Китай и ряд других государств считают Лукашенко легитимным президентом Белоруссии.