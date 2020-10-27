Лукашенко поклялся исполнить волю народа
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что «на излете своей президентской жизни» решит все вопросы в соответствии с желаниями народа. Такое заявление глава республики сделал на совещании по подготовке шестого Всебелорусского народного собрания.
«Говорил не единожды и еще раз хочу повторить: все будет так — и конституция, и вопросы будут решаться — как решит только белорусский народ. Это не пустые слова — это моя клятва. На излете моей президентской жизни я гарантирую, что будет только так, как решит народ», — сказал Лукашенко на видео, опубликованном Telegram-каналом «Пул Первого».
Ранее в интервью российским журналистам президент Белорусии заявил о готовности провести в стране конституционную реформу, а после нее — досрочные выборы президента. Тогда он допустил, что «пересидел» на посту главы государства, который он непрерывно занимает с 1994 г.
9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. Лукашенко набрал на них 80,08% голосов, а кандидат от оппозиции Светлана Тихановская — 10,09%. После этого в стране начались протестные акции. Страны Евросоюза и США не признали легитимность переизбрания Лукашенко еще на 5 лет и назвали выборы «сфальсифицированными». Россия, Китай и ряд других стран считают Лукашенко легитимным президентом Белоруссии.