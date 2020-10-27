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Лукашенко поклялся исполнить волю народа

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что «на излете своей президентской жизни» решит все вопросы в соответствии с желаниями народа. Такое заявление глава республики сделал на совещании по подготовке шестого Всебелорусского народного собрания.

«Говорил не единожды и еще раз хочу повторить: все будет так — и конституция, и вопросы будут решаться — как решит только белорусский народ. Это не пустые слова — это моя клятва. На излете моей президентской жизни я гарантирую, что будет только так, как решит народ», — сказал Лукашенко на видео, опубликованном Telegram-каналом «Пул Первого».

Ранее в интервью российским журналистам президент Белорусии заявил о готовности провести в стране конституционную реформу, а после нее — досрочные выборы президента. Тогда он допустил, что «пересидел» на посту главы государства, который он непрерывно занимает с 1994 г.

9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. Лукашенко набрал на них 80,08% голосов, а кандидат от оппозиции Светлана Тихановская — 10,09%. После этого в стране начались протестные акции. Страны Евросоюза и США не признали легитимность переизбрания Лукашенко еще на 5 лет и назвали выборы «сфальсифицированными». Россия, Китай и ряд других стран считают Лукашенко легитимным президентом Белоруссии.

Ранее по теме: Премьер Белоруссии заявил о провале объявленной оппозицией забастовки

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных