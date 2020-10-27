Лукашенко поклялся исполнить волю народа

«Говорил не единожды и еще раз хочу повторить: все будет так — и конституция, и вопросы будут решаться — как решит только белорусский народ. Это не пустые слова — это моя клятва. На излете моей президентской жизни я гарантирую, что будет только так, как решит народ», — сказал Лукашенко на видео, опубликованном Telegram-каналом «Пул Первого».