Политтехнолог Виталий Шкляров уехал из Белоруссии
Следственные органы Белоруссии одобрили ходатайство политтехнолога Виталия Шклярова на выезд из Белоруссии, сейчас он находится за границей, заявил «РИА Новости» адвокат политтехнолога Антон Гашинский.
«Следствие еще не закончено, уголовное дело — тоже. Мы написали ходатайство о разрешении на выезд Виталия из Белоруссии. Его удовлетворили, поэтому Виталий уехал к семье — к супруге с ребенком, и поправить свое здоровье после перенесенного коронавируса», — рассказал Гашинский агентству.
Шклярова задержали в Белоруссии в конце июля, за 10 дней до выборов президента страны. В КГБ страны выяснили, что он консультировал администраторов различных оппозиционных политических групп в социальных сетях, объединенных названием «Страна для жизни». Именно так называется видеоблог Сергея Тихановского, мужа экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской. Сам Тихановский находится под арестом по обвинению в применении насилия к полицейскому. В конце сентября Госдеп США потребовал у властей Белоруссии освободить Шклярова, так как он является и американским гражданином.
14 октября Склярова выпустили из СИЗО, а 24 октября судьба Шклярова обсуждалась во время телефонного разговора Александр Лукашенко и госсекретаря США Майка Помпео. Гашинский добавил, что удовлетворение ходатайства политтехнолога о разрешении на выезд — «безусловно, следствие звонка» Помпео Лукашенко.
«Именно освобождение Виталия было основной целью и причиной этого звонка», — отметил Гашинский. На вопрос о том, в какие сроки стоит ожидать возвращения Шклярова в Белоруссию, он сказал: «в ближайшем будущем вернется».
Виталий Шкляров известен тем, что консультировал Ксению Собчак во время выборов в президенты России. Он также работал со штабами немецкого канцлера Ангелы Меркель, бывшего президента США Барака Обамы и других политиков.