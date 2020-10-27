Политтехнолог Виталий Шкляров уехал из Белоруссии

Шклярова задержали в Белоруссии в конце июля, за 10 дней до выборов президента страны. В КГБ страны выяснили, что он консультировал администраторов различных оппозиционных политических групп в социальных сетях, объединенных названием «Страна для жизни». Именно так называется видеоблог Сергея Тихановского, мужа экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской. Сам Тихановский находится под арестом по обвинению в применении насилия к полицейскому. В конце сентября Госдеп США потребовал у властей Белоруссии освободить Шклярова, так как он является и американским гражданином.