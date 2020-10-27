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Политтехнолог Виталий Шкляров уехал из Белоруссии

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Следственные органы Белоруссии одобрили ходатайство политтехнолога Виталия Шклярова на выезд из Белоруссии, сейчас он находится за границей, заявил «РИА Новости» адвокат политтехнолога Антон Гашинский. 

«Следствие еще не закончено, уголовное дело — тоже. Мы написали ходатайство о разрешении на выезд Виталия из Белоруссии. Его удовлетворили, поэтому Виталий уехал к семье — к супруге с ребенком, и поправить свое здоровье после перенесенного коронавируса», — рассказал Гашинский агентству. 

Шклярова задержали в Белоруссии в конце июля, за 10 дней до выборов президента страны. В КГБ страны выяснили, что он консультировал администраторов различных оппозиционных политических групп в социальных сетях, объединенных названием «Страна для жизни». Именно так называется видеоблог Сергея Тихановского, мужа экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской. Сам Тихановский находится под арестом по обвинению в применении насилия к полицейскому. В конце сентября Госдеп США потребовал у властей Белоруссии освободить Шклярова, так как он является и американским гражданином.

14 октября Склярова выпустили из СИЗО, а 24 октября судьба Шклярова обсуждалась во время телефонного разговора Александр Лукашенко и госсекретаря США Майка Помпео. Гашинский добавил, что удовлетворение ходатайства политтехнолога о разрешении на выезд — «безусловно, следствие звонка» Помпео Лукашенко.

«Именно освобождение Виталия было основной целью и причиной этого звонка», — отметил Гашинский. На вопрос о том, в какие сроки стоит ожидать возвращения Шклярова в Белоруссию, он сказал: «в ближайшем будущем вернется».

Виталий Шкляров известен тем, что консультировал Ксению Собчак во время выборов в президенты России. Он также работал со штабами немецкого канцлера Ангелы Меркель, бывшего президента США Барака Обамы и других политиков.

Ранее по теме: Госдеп призвал Минск отпустить арестованного политтехнолога Шклярова

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных