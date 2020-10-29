Путин призвал белорусскую оппозицию к диалогу с Лукашенко

«Было бы правильно, если бы все — я хочу это подчеркнуть — именно все политические силы включились в этот процесс [внесения изменений в Конституцию Белоруссии]. И огульно бы не обвиняли президента Лукашенко в том, что он хочет что-то схитрить, а встроились в эту работу, и влияли бы на те решения, которые могут быть приняты в ходе этого процесса», — заявил Путин во время дискуссии на инвестиционном форуме «ВТБ Капитал» «Россия зовет!».