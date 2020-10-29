Путин призвал белорусскую оппозицию к диалогу с Лукашенко
Президент России Владимир Путин призвал белорусскую оппозицию отказаться от «огульных обвинений» в адрес президента страны Александра Лукашенко и включиться в процесс изменения Конституции Белоруссии.
«Было бы правильно, если бы все — я хочу это подчеркнуть — именно все политические силы включились в этот процесс [внесения изменений в Конституцию Белоруссии]. И огульно бы не обвиняли президента Лукашенко в том, что он хочет что-то схитрить, а встроились в эту работу, и влияли бы на те решения, которые могут быть приняты в ходе этого процесса», — заявил Путин во время дискуссии на инвестиционном форуме «ВТБ Капитал» «Россия зовет!».
Заявление Лукашенко о намерении изменить Конституцию Путин назвал «значительным шагом навстречу политическим оппонентам»: «Я думаю, что это, исходя из реалий сегодняшнего дня и из оценки внутриполитической ситуации, это с его стороны — значительный шаг навстречу его политическим оппонентам».
«На что бы я обратил внимание, на то, что действующий президент Александр Григорьевич Лукашенко объявил — сказал об этом публично и неоднократно, более того, предпринял шаги для реализации того, что им было сказано — а именно, о возможности внесения изменений в действующий Основной закон, в Конституцию, принятия новой Конституции. И как он сам сказал, [о возможности] организации на этой базе выборов и в парламент, и президентских выборов», — напомнил Путин.
По словам Путина, российская сторона «не лезет» в вопросы, связанные с возможностью проведения новых президентских выборов в Белоруссии: «Это должен определять сам белорусский народ и руководство Белоруссии».
До сих пор российские власти не обращались к белорусской оппозиции. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков не раз отвечал журналистам, что контактов с представителями белорусской оппозиции у российской стороны нет.