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Путин призвал белорусскую оппозицию к диалогу с Лукашенко

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Президент России Владимир Путин призвал белорусскую оппозицию отказаться от «огульных обвинений» в адрес президента страны Александра Лукашенко и включиться в процесс изменения Конституции Белоруссии.

«Было бы правильно, если бы все — я хочу это подчеркнуть — именно все политические силы включились в этот процесс [внесения изменений в Конституцию Белоруссии]. И огульно бы не обвиняли президента Лукашенко в том, что он хочет что-то схитрить, а встроились в эту работу, и влияли бы на те решения, которые могут быть приняты в ходе этого процесса», — заявил Путин во время дискуссии на инвестиционном форуме «ВТБ Капитал» «Россия зовет!».

Заявление Лукашенко о намерении изменить Конституцию Путин назвал «значительным шагом навстречу политическим оппонентам»: «Я думаю, что это, исходя из реалий сегодняшнего дня и из оценки внутриполитической ситуации, это с его стороны — значительный шаг навстречу его политическим оппонентам». 

«На что бы я обратил внимание, на то, что действующий президент Александр Григорьевич Лукашенко объявил — сказал об этом публично и неоднократно, более того, предпринял шаги для реализации того, что им было сказано — а именно, о возможности внесения изменений в действующий Основной закон, в Конституцию, принятия новой Конституции. И как он сам сказал, [о возможности] организации на этой базе выборов и в парламент, и президентских выборов», — напомнил Путин. 

По словам Путина, российская сторона «не лезет» в вопросы, связанные с возможностью проведения новых президентских выборов в Белоруссии: «Это должен определять сам белорусский народ и руководство Белоруссии».

До сих пор российские власти не обращались к белорусской оппозиции. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков не раз отвечал журналистам, что контактов с представителями белорусской оппозиции у российской стороны нет. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных