МИД рассказал о недостатках избирательной системы США
Тот факт, что республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден на данный момент имеют примерно равные шансы занять президентский пост по предварительным результатам президентских выборов в США, демонстрирует недостатки избирательной системы страны, обусловленные архаичностью законодательства, а также отсутствием определенности в некоторых принципиальных моментах, заявила в ходе брифинга официальный представить МИД РФ Мария Захарова.
«Отмечу, что в условиях примерного равенства соперников за президентский пост дают о себе знать очевидные недостатки американской электоральной системы, на которые неоднократно указывали и международные наблюдатели, и признанные эксперты в этой сфере. Частично это объясняется архаичностью соответствующего законодательства и неурегулированностью в нем ряда принципиальных моментов, о чем мы говорили неоднократно», — сказала она.
При этом Захарова подчеркнула, что, по мнению МИДа, пока «кандидаты идут вровень и с минимальным отрывом». По ее словам, ведомство внимательно следит за подведением итогов выборов в США.
В то же время в МИДе выразили надежду на то, что выборы пройдут в соответствии с конституцией страны. Самое главное при этом — избежать массовых беспорядков, сказала Захарова.
Ссылаясь на предыдущие заявления Кремля, представитель МИД отметила, что Москва готова к «конструктивному взаимодействию» с любым из кандидатов, который победит в выборах. Так она прокомментировала вопрос о дальнейших перспективах российско-американсаких отношений.
Голосование в США завершилось вечером 3 ноября по местному времени (09:00 4 ноября по Москве). По предварительным оценкам Fox News, пока лидирует Байден: у него 264 голоса выборщиков. У Трампа таковых 214. Однако итоги не подведены еще в пяти штатах. Для того, чтобы стать президентом, необходимо набрать 270 голосов из 538 возможных.