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МИД рассказал о недостатках избирательной системы США

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Тот факт, что республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден на данный момент имеют примерно равные шансы занять президентский пост по предварительным результатам президентских выборов в США, демонстрирует недостатки избирательной системы страны, обусловленные архаичностью законодательства, а также отсутствием определенности в некоторых принципиальных моментах, заявила в ходе брифинга официальный представить МИД РФ Мария Захарова.

«Отмечу, что в условиях примерного равенства соперников за президентский пост дают о себе знать очевидные недостатки американской электоральной системы, на которые неоднократно указывали и международные наблюдатели, и признанные эксперты в этой сфере. Частично это объясняется архаичностью соответствующего законодательства и неурегулированностью в нем ряда принципиальных моментов, о чем мы говорили неоднократно», — сказала она. 

При этом Захарова подчеркнула, что, по мнению МИДа, пока «кандидаты идут вровень и с минимальным отрывом». По ее словам, ведомство внимательно следит за подведением итогов выборов в США. 

В то же время в МИДе выразили надежду на то, что выборы пройдут в соответствии с конституцией страны. Самое главное при этом — избежать массовых беспорядков, сказала Захарова.

Ссылаясь на предыдущие заявления Кремля, представитель МИД отметила, что Москва готова к «конструктивному взаимодействию» с любым из кандидатов, который победит в выборах. Так она прокомментировала вопрос о дальнейших перспективах российско-американсаких отношений.

Голосование в США завершилось вечером 3 ноября по местному времени (09:00 4 ноября по Москве). По предварительным оценкам Fox News, пока лидирует Байден: у него 264 голоса выборщиков. У Трампа таковых 214. Однако итоги не подведены еще в пяти штатах. Для того, чтобы стать президентом, необходимо набрать 270 голосов из 538 возможных.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных