В Европарламенте раскритиковали Трампа за преждевременное заявление о победе

Основной день голосования на президентских выборах в США состоялся 3 ноября. Главными кандидатами на них являются нынешний президент Дональд Трамп, представляющий Республиканскую партию, и бывший вице-президент страны Джо Байден, баллотирующийся от демократов. В настоящее время ведется подсчет голосов, а в лидеры вырывается Байден.