В Европарламенте раскритиковали Трампа за преждевременное заявление о победе
Преждевременное заявление президента США Дональда Трампа о победе в выборах является «беспрецедентным», заявил глава комитета по иностранным делам Европейского парламента Давид Макаллистер, слова которого передает «РИА Новости».
«То, что сделал президент США, беспрецедентно, нельзя объявлять себя победителем, пока продолжается подсчет голосов», — сказал Макалистер в эфире канала EbS.
Кроме того, он выразил надежду, что участники выборов признают их официальные итоги, что «позволит избежать потрясений».
«Любые усилия, направленные на подрыв целостности демократических выборов, сильно вредят социально-политической обстановке, особенно учитывая существующий в США раскол. Каждый должен очень аккуратно относиться к тому, что говорит сейчас», — отметил глава комитета Европарламента.
Основной день голосования на президентских выборах в США состоялся 3 ноября. Главными кандидатами на них являются нынешний президент Дональд Трамп, представляющий Республиканскую партию, и бывший вице-президент страны Джо Байден, баллотирующийся от демократов. В настоящее время ведется подсчет голосов, а в лидеры вырывается Байден.