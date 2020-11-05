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В Европарламенте раскритиковали Трампа за преждевременное заявление о победе

Ведомости

Преждевременное заявление президента США Дональда Трампа о победе в выборах является «беспрецедентным», заявил глава комитета по иностранным делам Европейского парламента Давид Макаллистер, слова которого передает «РИА Новости».

«То, что сделал президент США, беспрецедентно, нельзя объявлять себя победителем, пока продолжается подсчет голосов», — сказал Макалистер в эфире канала EbS.

Кроме того, он выразил надежду, что участники выборов признают их официальные итоги, что «позволит избежать потрясений».

«Любые усилия, направленные на подрыв целостности демократических выборов, сильно вредят социально-политической обстановке, особенно учитывая существующий в США раскол. Каждый должен очень аккуратно относиться к тому, что говорит сейчас», — отметил глава комитета Европарламента.

Основной день голосования на президентских выборах в США состоялся 3 ноября. Главными кандидатами на них являются нынешний президент Дональд Трамп, представляющий Республиканскую партию, и бывший вице-президент страны Джо Байден, баллотирующийся от демократов. В настоящее время ведется подсчет голосов, а в лидеры вырывается Байден.

Ранее по теме: Fox News: Байден станет президентом США при победе в Неваде

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных