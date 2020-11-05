Трамп призвал остановить подсчет голосов на выборах президента США
Действующий президент США Дональд Трамп призвал остановить подсчет голосов избирателей на выборах. Об этом он написал в Twitter.
«Остановите подсчет!», — написал глава Белого дома.
4 ноября Трамп обвинил Демократическую партию в попытке фальсифицировать выборы. Он выразил удивление фактом, что Байден стал лидировать в нескольких штатах именно ночью, тогда как днем проигрывал.
Помимо этого действующий президент предупредил, что в случае необходимости готов обратиться в Верховный суд с иском о признании присланных по почте бюллетеней недействительными, так как эти голоса в колеблющихся штатах получил преимущественно Байден.
Основной день голосования на президентских выборах в США состоялся 3 ноября. Главными кандидатами на них являются нынешний президент Дональд Трамп, представляющий Республиканскую партию, и бывший вице-президент страны Джо Байден, баллотирующийся от демократов. В настоящее время ведется подсчет голосов, а в лидеры вырывается Байден.