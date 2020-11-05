Штаб Трампа намерен оспорить результаты голосования в Неваде
Штаб президента США Дональда Трампа, баллотирующегося на второй срок, намерен обратиться в суд с целью оспорить результаты голосования в штате Невада, сообщает телеканал Fox News.
«Штаб Трампа утверждает, что в штате проголосовало не менее 10 000 человек, которые там больше не проживают», — пишет издание.
Результаты голосования в Неваде являются одними из ключевых на этих выборах, так как этот штат дает кандидату 6 голосов выборщиков — столько сейчас не хватает бывшему вице-президенту США Джо Байдену для того, чтобы набрать 270 выборщиков, необходимых для победы. При этом у Трампа пока 214 голосов выборщиков. Тем не менее, 54 голоса ему могут принести Аляска, Джорджия, Северная Каролина и Пенсильвания, где итоги еще не подведены, но, по предварительным оценкам, президент там опережает соперника.
Таким образом, если ничего не изменится, то именно Невада решит исход выборов. После обработки 75% бюллетеней, Байдена поддержали 49,3% местных избирателей, а Трампа — 48,7%.
Ранее штаб Трампа уже объявил о намерении оспорить в суде результаты голосования в Висконсине и Мичигане. В последнем нынешний президент США сначала лидировал, но после учета присланных по почте бюллетеней уступил первенство сопернику. Штаб Трампа считает, что присланные по почте бюллетени могли быть сфальсифицированы демократами.