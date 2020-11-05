Штаб Трампа намерен оспорить результаты голосования в Неваде

Результаты голосования в Неваде являются одними из ключевых на этих выборах, так как этот штат дает кандидату 6 голосов выборщиков — столько сейчас не хватает бывшему вице-президенту США Джо Байдену для того, чтобы набрать 270 выборщиков, необходимых для победы. При этом у Трампа пока 214 голосов выборщиков. Тем не менее, 54 голоса ему могут принести Аляска, Джорджия, Северная Каролина и Пенсильвания, где итоги еще не подведены, но, по предварительным оценкам, президент там опережает соперника.