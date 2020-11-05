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Штаб Трампа намерен оспорить результаты голосования в Неваде

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Штаб президента США Дональда Трампа, баллотирующегося на второй срок, намерен обратиться в суд с целью оспорить результаты голосования в штате Невада, сообщает телеканал Fox News.

«Штаб Трампа утверждает, что в штате проголосовало не менее 10 000 человек, которые там больше не проживают», — пишет издание.

Результаты голосования в Неваде являются одними из ключевых на этих выборах, так как этот штат дает кандидату 6 голосов выборщиков — столько сейчас не хватает бывшему вице-президенту США Джо Байдену для того, чтобы набрать 270 выборщиков, необходимых для победы. При этом у Трампа пока 214 голосов выборщиков. Тем не менее, 54 голоса ему могут принести Аляска, Джорджия, Северная Каролина и Пенсильвания, где итоги еще не подведены, но, по предварительным оценкам, президент там опережает соперника.

Таким образом, если ничего не изменится, то именно Невада решит исход выборов. После обработки 75% бюллетеней, Байдена поддержали 49,3% местных избирателей, а Трампа — 48,7%. 

Ранее штаб Трампа уже объявил о намерении оспорить в суде результаты голосования в Висконсине и Мичигане. В последнем нынешний президент США сначала лидировал, но после учета присланных по почте бюллетеней уступил первенство сопернику. Штаб Трампа считает, что присланные по почте бюллетени могли быть сфальсифицированы демократами.

Ранее по теме: Трамп призвал остановить подсчет голосов на выборах президента США

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных