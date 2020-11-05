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Трамп назвал приходящие после дня голосования бюллетени недействительными

Ведомости

Избирательные бюллетени, полученные по почте после завершения дня всеобщих выборов 3 ноября, не должны учитываться при подсчете голосов, заявил президент США Дональд Трамп.

«Голоса, пришедшие после дня выборов, не будут подсчитаны», — написал Трамп в Twitter. Сейчас этот твит скрыт администрацией соцсети как «вводящий в заблуждение», его нельзя прочитать в ленте, но можно посмотреть, нажав на предупреждение. Также под этим твитом нельзя поставить отметку «нравится» или комментарий. 

Ранее Трамп призвал остановить подсчет голосов избирателей на выборах. Он сделал это после того, как 4 ноября обвинил Демократическую партию в попытке фальсифицировать выборы, так как Байден стал лидировать в нескольких штатах именно ночью, тогда как днем проигрывал. Также действующий президент предупредил о готовности обратиться в Верховный суд с иском о признании присланных по почте бюллетеней недействительными, так как эти голоса в колеблющихся штатах получил преимущественно Байден. Штаб Трампа считает, что присланные по почте бюллетени могли быть сфальсифицированы демократами.

Основной день голосования на президентских выборах в США состоялся 3 ноября. Основными кандидатами на них являются действующий президент Дональд Трамп (от Республиканской партии), и бывший вице-президент страны Джо Байден (от Демократической партии). Подсчет голосов продолжается, согласно нему, в лидеры выходит Байден.

Ранее по теме: Штаб Трампа намерен оспорить результаты голосования в Неваде

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных