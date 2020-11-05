Трамп назвал приходящие после дня голосования бюллетени недействительными

Ранее Трамп призвал остановить подсчет голосов избирателей на выборах. Он сделал это после того, как 4 ноября обвинил Демократическую партию в попытке фальсифицировать выборы, так как Байден стал лидировать в нескольких штатах именно ночью, тогда как днем проигрывал. Также действующий президент предупредил о готовности обратиться в Верховный суд с иском о признании присланных по почте бюллетеней недействительными, так как эти голоса в колеблющихся штатах получил преимущественно Байден. Штаб Трампа считает, что присланные по почте бюллетени могли быть сфальсифицированы демократами.