Трамп назвал приходящие после дня голосования бюллетени недействительными
Избирательные бюллетени, полученные по почте после завершения дня всеобщих выборов 3 ноября, не должны учитываться при подсчете голосов, заявил президент США Дональд Трамп.
«Голоса, пришедшие после дня выборов, не будут подсчитаны», — написал Трамп в Twitter. Сейчас этот твит скрыт администрацией соцсети как «вводящий в заблуждение», его нельзя прочитать в ленте, но можно посмотреть, нажав на предупреждение. Также под этим твитом нельзя поставить отметку «нравится» или комментарий.
Ранее Трамп призвал остановить подсчет голосов избирателей на выборах. Он сделал это после того, как 4 ноября обвинил Демократическую партию в попытке фальсифицировать выборы, так как Байден стал лидировать в нескольких штатах именно ночью, тогда как днем проигрывал. Также действующий президент предупредил о готовности обратиться в Верховный суд с иском о признании присланных по почте бюллетеней недействительными, так как эти голоса в колеблющихся штатах получил преимущественно Байден. Штаб Трампа считает, что присланные по почте бюллетени могли быть сфальсифицированы демократами.
Основной день голосования на президентских выборах в США состоялся 3 ноября. Основными кандидатами на них являются действующий президент Дональд Трамп (от Республиканской партии), и бывший вице-президент страны Джо Байден (от Демократической партии). Подсчет голосов продолжается, согласно нему, в лидеры выходит Байден.