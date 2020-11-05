Трамп анонсировал подачу исков к властям ряда выигранных Байденом штатов

«Мы юридически оспорим победу Байдена во всех штатах, где это было объявлено недавно, из-за мошенничества на выборах и мошенничества на выборах на уровне штата», — написал Трамп в своем Twitter. Он добавил, что фальсификациям демократов есть множество доказательств, которые уже представлены в СМИ. Этот твит администрация соцсети скрыла, как «вводящий в заблуждение».