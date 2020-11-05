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Трамп анонсировал подачу исков к властям ряда выигранных Байденом штатов

Ведомости

Команда президента США Дональда Трампа подаст иски к властям штатов, где демократический кандидат Джо Байден был недавно объявлен победителем на выборах. Об этом Трамп написал в Twitter.

«Мы юридически оспорим победу Байдена во всех штатах, где это было объявлено недавно, из-за мошенничества на выборах и мошенничества на выборах на уровне штата», — написал Трамп в своем Twitter. Он добавил, что фальсификациям демократов есть множество доказательств, которые уже представлены в СМИ. Этот твит администрация соцсети скрыла, как «вводящий в заблуждение».

Ранее Трамп заявил, что отказывается признавать бюллетени, которые пришли по почте после основного дня голосования 3 ноября. Этот твит также был скрыт администрацией соцсети. Действующий президент считает, что присланные почтой бюллетени могут быть сфальсифицированы демократами в пользу Байдена и заявил о готовности подать соответствующий иск в Верховный суд. Кроме того, Трамп призвал остановить подсчет голосов избирателей на выборах.

Основной день голосования на президентских выборах в США состоялся 3 ноября. Главными соперниками за американское президентское кресло стали действующий президент Дональд Трамп (от Республиканской партии) и бывший вице-президент страны Джо Байден (от Демократической партии). Согласно предварительным результатам, с небольшим отрывом лидирует Байден.

Ранее по теме: Трамп назвал приходящие после дня голосования бюллетени недействительными

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных