Трамп анонсировал подачу исков к властям ряда выигранных Байденом штатов
Команда президента США Дональда Трампа подаст иски к властям штатов, где демократический кандидат Джо Байден был недавно объявлен победителем на выборах. Об этом Трамп написал в Twitter.
«Мы юридически оспорим победу Байдена во всех штатах, где это было объявлено недавно, из-за мошенничества на выборах и мошенничества на выборах на уровне штата», — написал Трамп в своем Twitter. Он добавил, что фальсификациям демократов есть множество доказательств, которые уже представлены в СМИ. Этот твит администрация соцсети скрыла, как «вводящий в заблуждение».
Ранее Трамп заявил, что отказывается признавать бюллетени, которые пришли по почте после основного дня голосования 3 ноября. Этот твит также был скрыт администрацией соцсети. Действующий президент считает, что присланные почтой бюллетени могут быть сфальсифицированы демократами в пользу Байдена и заявил о готовности подать соответствующий иск в Верховный суд. Кроме того, Трамп призвал остановить подсчет голосов избирателей на выборах.
Основной день голосования на президентских выборах в США состоялся 3 ноября. Главными соперниками за американское президентское кресло стали действующий президент Дональд Трамп (от Республиканской партии) и бывший вице-президент страны Джо Байден (от Демократической партии). Согласно предварительным результатам, с небольшим отрывом лидирует Байден.