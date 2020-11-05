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Трамп призвал «остановить мошенничество» на выборах

Ведомости

Президент США Дональд Трамп призвал «остановить мошенничество» с подсчетом голосов на выборах. Об этом он написал в Twitter.

«Остановите мошенничество!», — написал действующий американский лидер.

4 ноября Трамп обвинил Демократическую партию в попытке фальсифицировать выборы. Он выразил удивление фактом, что кандидат от Демократической партии Джо Байден стал лидировать в нескольких штатах именно ночью, тогда как днем проигрывал. 

Помимо этого глава Белого дома предупредил, что в случае необходимости готов обратиться в Верховный суд с иском о признании присланных по почте бюллетеней недействительными, так как эти голоса в колеблющихся штатах получил преимущественно Байден. Штаб Трампа считает, что присланные по почте избирательные бюллетени могли быть подделаны демократами.

Основной день голосования на президентских выборах в США состоялся 3 ноября. В настоящее время ведется подсчет голосов, Байден пока что опережает Трампа по количеству голосов выборщиков.

Ранее по теме: Трамп анонсировал подачу исков к властям ряда выигранных Байденом штатов

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных