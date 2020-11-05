Трамп призвал «остановить мошенничество» на выборах
Президент США Дональд Трамп призвал «остановить мошенничество» с подсчетом голосов на выборах. Об этом он написал в Twitter.
«Остановите мошенничество!», — написал действующий американский лидер.
4 ноября Трамп обвинил Демократическую партию в попытке фальсифицировать выборы. Он выразил удивление фактом, что кандидат от Демократической партии Джо Байден стал лидировать в нескольких штатах именно ночью, тогда как днем проигрывал.
Помимо этого глава Белого дома предупредил, что в случае необходимости готов обратиться в Верховный суд с иском о признании присланных по почте бюллетеней недействительными, так как эти голоса в колеблющихся штатах получил преимущественно Байден. Штаб Трампа считает, что присланные по почте избирательные бюллетени могли быть подделаны демократами.
Основной день голосования на президентских выборах в США состоялся 3 ноября. В настоящее время ведется подсчет голосов, Байден пока что опережает Трампа по количеству голосов выборщиков.