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Путин провел телефонные переговоры с канцлером Австрии

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Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с канцлером Австрии Себастианом Курцем, сообщает пресс-служба Кремля. Разговор состоялся по инициативе австрийской стороны.

В ходе разговора Курц поблагодарил Путина за поддержку и соболезнования после теракта в Вене 2 ноября. «С обеих сторон подчеркнута решимость бороться с терроризмом во всех его проявлениях», — указано в сообщении.

Кроме того, стороны обсудили вопросы двухсторонних отношений, включая борьбу с распространением коронавируса, в том числе при помощи вакцин. Также Курц указал на важность развития сотрудничества в энергетической сфере между Россией и другими европейскими странами.

«Подтверждена заинтересованность в возобновлении двусторонних контактов в полном объеме по мере нормализации эпидемической ситуации», — добавили в пресс-службе.

Ранее по теме: Путин выразил соболезнования в связи с терактом в Австрии

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных