Путин провел телефонные переговоры с канцлером Австрии
Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с канцлером Австрии Себастианом Курцем, сообщает пресс-служба Кремля. Разговор состоялся по инициативе австрийской стороны.
В ходе разговора Курц поблагодарил Путина за поддержку и соболезнования после теракта в Вене 2 ноября. «С обеих сторон подчеркнута решимость бороться с терроризмом во всех его проявлениях», — указано в сообщении.
Кроме того, стороны обсудили вопросы двухсторонних отношений, включая борьбу с распространением коронавируса, в том числе при помощи вакцин. Также Курц указал на важность развития сотрудничества в энергетической сфере между Россией и другими европейскими странами.
«Подтверждена заинтересованность в возобновлении двусторонних контактов в полном объеме по мере нормализации эпидемической ситуации», — добавили в пресс-службе.