Комитет Госдумы одобрил кандидатуру Новака на должность вице-премьера

Александр Новак с 2012 г. руководит Минэнерго и является одним из авторов сделки России со странами ОПЕК о сокращении добычи нефти (ОПЕК+), позволившей остановить падение цен на нефть и даже добиться их роста. Его кандидатуру на должность вице-премьера ранее выдвинул премьер Михаил Мишустин. С мая 2018 г. по январь 2020 г. полномочия по нефтегазовым сделкам были у Дмитрия Козака, а после смены состава правительства (когда премьером стал Мишустин вместо Дмитрия Медведева, а, в частности, Козак перешел в администрацию президента) их передали вице-премьеру по оборонной промышленности Юрию Борисову. Борисов сохранит за собой кураторство военно-промышленного комплекса, сообщал РБК со ссылкой на источники.