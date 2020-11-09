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Комитет Госдумы одобрил кандидатуру Новака на должность вице-премьера

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Комитет Госдумы по энергетике рекомендовал утвердить кандидатуру главы Минэнерго Александра Новака на должность вице-премьера. Кандидатура была единогласна поддержана всеми членами комитета.

Александр Новак с 2012 г. руководит Минэнерго и является одним из авторов сделки России со странами ОПЕК о сокращении добычи нефти (ОПЕК+), позволившей остановить падение цен на нефть и даже добиться их роста. Его кандидатуру на должность вице-премьера ранее выдвинул премьер Михаил Мишустин. С мая 2018 г. по январь 2020 г. полномочия по нефтегазовым сделкам были у Дмитрия Козака, а после смены состава правительства (когда премьером стал Мишустин вместо Дмитрия Медведева, а, в частности, Козак перешел в администрацию президента) их передали вице-премьеру по оборонной промышленности Юрию Борисову. Борисов сохранит за собой кураторство военно-промышленного комплекса, сообщал РБК со ссылкой на источники.

На место Новака в Минэнерго Мишустин предложил назначить гендиректора «Русгидро» Николая Шульгинова. Новые министры будут назначены по новой процедуре. 6 ноября Владимир Путин подписал закон об изменении порядка формирования правительства. Согласно ему, одобрять кандидатуры премьера, его заместителей и министров будет Госдума, а назначать — президент.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных