Кремль опубликовал заявление Путина, Алиева и Пашиняна по Карабаху

«Срок пребывания миротворческого контингента Российской Федерации — 5 лет с автоматическим продлением на очередные 5-летние периоды, если ни одна из сторон не заявит за шесть месяцев до истечения срока о намерении прекратить применение данного положения», — говорится в тексте заявления. Так, вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора будут расположены 1960 российских стрелков, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.