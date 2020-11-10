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Кремль опубликовал заявление Путина, Алиева и Пашиняна по Карабаху

Ведомости

Кремль опубликовал совместное заявление президентов России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева, а также премьер-министра Армении Никола Пашиняна о полном прекращении военных действий в зоне Нагорного Карабаха с 10 ноября этого года и о вводе на территорию конфликта российских миротворцев.

«Срок пребывания миротворческого контингента Российской Федерации — 5 лет с автоматическим продлением на очередные 5-летние периоды, если ни одна из сторон не заявит за шесть месяцев до истечения срока о намерении прекратить применение данного положения», — говорится в тексте заявления. Так, вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора будут расположены 1960 российских стрелков, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.

Одновременно с этим, согласно документу, Армения выведет из Карабаха свои вооруженные силы. До 15 ноября этого года Азербайджану вернут ранее контролируемый непризнанной Нагорно-Карабахской Республикой Кельбаджарский район, до 20 ноября — Агдамский район, до 1 декабря — Лачинский район.

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При этом Лачинский коридор, соединяющий Армению и Нагорный Карабах, будет контролироваться российскими миротворцами. Впоследствии планируется строительство нового маршрута движения по данному коридору. Азербайджан, со своей стороны, гарантировал безопасность движения там.

Кроме того, стороны договорить разблокировать все экономические и транспортные связи в зоне конфликта. Они также обменяются военнопленными, заложниками и телами погибших.

Данное соглашение было достигнуто спустя полтора месяца боевых действий на территории Нагорного Карабаха. Вооруженный конфликт начался 27 сентября, тем самым Азербайджан и Армения нарушили соглашение о прекращении огня, подписанное 26 лет назад и окончившее Карабахскую войну 1991-1994 гг.

Сам Карабах, исторически населенный армянами, с 1991 г. считает себя независимой республикой и получает военную и экономическую помощь от Еревана, однако юридически не признан ни им, ни другими странами мира. Азербайджан, поддержку которому оказывает Турция, заявил о намерении покончить с «армянской оккупацией» на территории, юридически принадлежащей ему.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных