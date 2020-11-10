Госдума утвердила кандидатуру Новака на должность вице-премьера
Государственная дума утвердила кандидатуру главы Минэнерго Александра Новака на пост вице-премьера российского правительства. Трансляция заседания велась на сайте нижней палаты.
Ранее комитет Госдумы по энергетике рекомендовал утвердить кандидатуру Новака на должность вице-премьера. Его кандидатуру на эту должность выдвинул премьер-министр России Михаил Мишустин. На место Новака в Минэнерго премьер предложил назначить гендиректора «Русгидро» Николая Шульгинова.
Александр Новак с 2012 г. руководит Минэнерго и является одним из авторов сделки России со странами ОПЕК о сокращении добычи нефти (ОПЕК+), позволившей остановить падение цен на нефть и даже добиться их роста.