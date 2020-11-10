Володин назвал число заразившихся коронавирусом депутатов

«Если брать с учетом тех, кто сегодня находится на больничной койке, 117 депутатов — это и те, кто сегодня уже переболели, и те, кто сегодня болеет. А болеют 38 человек, у нас пик был на прошлой неделе, 42 депутата, сейчас 38», — цитирует ТАСС Володина. Всего в Госдуме 450 депутатов.