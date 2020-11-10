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Володин назвал число заразившихся коронавирусом депутатов

Ведомости

Общее число депутатов Госдумы, зараженных коронавирусом, составило 117 человек, 38 из них болеют в настоящее время, заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин на пленарном заседании.

«Если брать с учетом тех, кто сегодня находится на больничной койке, 117 депутатов — это и те, кто сегодня уже переболели, и те, кто сегодня болеет. А болеют 38 человек, у нас пик был на прошлой неделе, 42 депутата, сейчас 38», — цитирует ТАСС Володина. Всего в Госдуме 450 депутатов.

В октябре Володин заявлял, что Госдума делает все для того, чтобы внедрить новые формы взаимодействия, в том числе дистанционную работу и видео‑конференц‑связь. В сентябре Володин попросил депутатов Валентину Терешкову и Артура Чилингарова перейти на дистанционную работу.

За последние сутки в России зарегистрировали 20 977 случаев заражения коронавирусом, сообщил оперативный штаб. В Москве за сутки зарегистрировано 5 902 случая заражения коронавирусом.  За весь период в Москве выявили 481 068 заболевших, в России — 1 817 109.

Ранее по теме: Володин сообщил Путину о десятках заразившихся коронавирусом депутатах

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных