Володин назвал число заразившихся коронавирусом депутатов
Общее число депутатов Госдумы, зараженных коронавирусом, составило 117 человек, 38 из них болеют в настоящее время, заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин на пленарном заседании.
«Если брать с учетом тех, кто сегодня находится на больничной койке, 117 депутатов — это и те, кто сегодня уже переболели, и те, кто сегодня болеет. А болеют 38 человек, у нас пик был на прошлой неделе, 42 депутата, сейчас 38», — цитирует ТАСС Володина. Всего в Госдуме 450 депутатов.
В октябре Володин заявлял, что Госдума делает все для того, чтобы внедрить новые формы взаимодействия, в том числе дистанционную работу и видео‑конференц‑связь. В сентябре Володин попросил депутатов Валентину Терешкову и Артура Чилингарова перейти на дистанционную работу.
За последние сутки в России зарегистрировали 20 977 случаев заражения коронавирусом, сообщил оперативный штаб. В Москве за сутки зарегистрировано 5 902 случая заражения коронавирусом. За весь период в Москве выявили 481 068 заболевших, в России — 1 817 109.