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Великобритания выслала двух белорусских дипломатов

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Великобритания выслала двух белорусских дипломатов в качестве ответной меры на действия Белоруссии, заявил министр иностранных дел Соединенного Королевства Доминик Рааб на своей странице в Twitter.

«Сегодня мы выслали двух белорусских дипломатов в ответ на необоснованную высылку (британских) дипломатов», — написал Рааб. Он отметил, что Великобритания не будет запугана попытками президента Белоруссии Александра Лукашенко помешать ей говорить о «фальсификациях» на выборах и «подлом насилии» против белорусского народа. 

Ранее официальный представитель МИД Белоруссии Анатолий Глаз заявил, что военный атташе Великобритании Уайт Бойкот Тимати и заместитель посла страны Лиза Тумвуд объявлены в республике персонами нон-грата ввиду «деструктивного» характера их деятельности. 

В начале ноября Евросоюз ввел адресные санкции против 15 высокопоставленных чиновников Белоруссии, включая президента Лукашенко и его сына Виктора. Ранее ЕС ввел санкции против 40 официальных лиц Белоруссии, которые, как считают в странах Европы, ответственны за «фальсификацию» выборов в республике и последовавшее за ними подавление протестов.  

Выборы в Белоруссии прошли 9 августа. По официальным данным, Лукашенко набрал на них 80,08% голосов, а кандидат от оппозиции Светлана Тихановская — 10,09%. С тех пор в стране проходят акции протеста, демонстранты требуют отставки Лукашенко и проведения новых выборов.

Ранее по теме: Белоруссия объявила персонами нон-грата двух британских дипломатов

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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