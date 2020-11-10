Великобритания выслала двух белорусских дипломатов
Великобритания выслала двух белорусских дипломатов в качестве ответной меры на действия Белоруссии, заявил министр иностранных дел Соединенного Королевства Доминик Рааб на своей странице в Twitter.
«Сегодня мы выслали двух белорусских дипломатов в ответ на необоснованную высылку (британских) дипломатов», — написал Рааб. Он отметил, что Великобритания не будет запугана попытками президента Белоруссии Александра Лукашенко помешать ей говорить о «фальсификациях» на выборах и «подлом насилии» против белорусского народа.
Ранее официальный представитель МИД Белоруссии Анатолий Глаз заявил, что военный атташе Великобритании Уайт Бойкот Тимати и заместитель посла страны Лиза Тумвуд объявлены в республике персонами нон-грата ввиду «деструктивного» характера их деятельности.
В начале ноября Евросоюз ввел адресные санкции против 15 высокопоставленных чиновников Белоруссии, включая президента Лукашенко и его сына Виктора. Ранее ЕС ввел санкции против 40 официальных лиц Белоруссии, которые, как считают в странах Европы, ответственны за «фальсификацию» выборов в республике и последовавшее за ними подавление протестов.
Выборы в Белоруссии прошли 9 августа. По официальным данным, Лукашенко набрал на них 80,08% голосов, а кандидат от оппозиции Светлана Тихановская — 10,09%. С тех пор в стране проходят акции протеста, демонстранты требуют отставки Лукашенко и проведения новых выборов.