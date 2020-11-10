Великобритания выслала двух белорусских дипломатов

«Сегодня мы выслали двух белорусских дипломатов в ответ на необоснованную высылку (британских) дипломатов», — написал Рааб. Он отметил, что Великобритания не будет запугана попытками президента Белоруссии Александра Лукашенко помешать ей говорить о «фальсификациях» на выборах и «подлом насилии» против белорусского народа.