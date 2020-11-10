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Мишустин обсудил с Лукашенко экономику и борьбу с коронавирусом

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Премьер-министр России Михаил Мишустин и президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудили экономические вопросы в ходе телефонного разговора, сообщила пресс-служба главы белорусского государства.

«Александр Лукашенко и Михаил Мишустин обсудили актуальные вопросы белорусско-российских отношений в сфере экономики», – говорится в сообщении. 

Лукашенко и Мишустин также обсудили ситуацию с коронавирусом и меры противодействия распространению инфекции. 

4 ноября президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с белорусским лидером Александром Лукашенко. 

На следующий день Лукашенко поручил проработать возможность производства российской вакцины в республике. Он отметил, что с таким предложением «на дружеских основаниях» выступил президент России.

Ранее по теме: Лукашенко поручил проработать локализацию производства российской вакцины

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных