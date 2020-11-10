Мишустин обсудил с Лукашенко экономику и борьбу с коронавирусом
Премьер-министр России Михаил Мишустин и президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудили экономические вопросы в ходе телефонного разговора, сообщила пресс-служба главы белорусского государства.
«Александр Лукашенко и Михаил Мишустин обсудили актуальные вопросы белорусско-российских отношений в сфере экономики», – говорится в сообщении.
Лукашенко и Мишустин также обсудили ситуацию с коронавирусом и меры противодействия распространению инфекции.
4 ноября президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с белорусским лидером Александром Лукашенко.
На следующий день Лукашенко поручил проработать возможность производства российской вакцины в республике. Он отметил, что с таким предложением «на дружеских основаниях» выступил президент России.