Лукашенко поручил проработать локализацию производства российской вакцины
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил проработать возможность производства российской вакцины в республике, передает «БелТА».
«Если нас российская вакцина устраивает, изучите вопрос и срочно внесите предложения по организации производства. Надо посмотреть, сколько это будет стоить», — сказал Лукашенко. Заняться этим вопросом «без шума и пыли» президент поручил своему помощнику Александру Косинцу.
Лукашенко отметил, что с таким предложением «на дружеских основаниях» выступил президент России Владимир Путин, с которым он вчера разговаривал.
11 августа в мире была зарегистрирована первая вакцина от коронавируса — «Спутник V». Ее разработали в российском центре им. Гамалеи. В конце августа Лукашенко и Путин договорились о приоритетных поставках в Белоруссию российской вакцины «Спутник V».
В настоящее время в Белоруссии проходят клинические испытания российской вакцины. 29 октября пресс-служба Минздрава России сообщила, что все 100 добровольцев, участвующие в клинических испытаниях вакцины от коронавируса «Спутник V» в Белоруссии, привиты первым компонентом препарата. 3 ноября премьер-министр страны Роман Головченко заявил, что власти Белоруссии планируют на первом этапе закупить около 100 000 доз препарата.