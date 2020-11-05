Лукашенко поручил проработать локализацию производства российской вакцины

В настоящее время в Белоруссии проходят клинические испытания российской вакцины. 29 октября пресс-служба Минздрава России сообщила, что все 100 добровольцев, участвующие в клинических испытаниях вакцины от коронавируса «Спутник V» в Белоруссии, привиты первым компонентом препарата. 3 ноября премьер-министр страны Роман Головченко заявил, что власти Белоруссии планируют на первом этапе закупить около 100 000 доз препарата.