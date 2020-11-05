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Лукашенко поручил проработать локализацию производства российской вакцины

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил проработать возможность производства российской вакцины в республике, передает «БелТА».

«Если нас российская вакцина устраивает, изучите вопрос и срочно внесите предложения по организации производства. Надо посмотреть, сколько это будет стоить», — сказал Лукашенко. Заняться этим вопросом «без шума и пыли» президент поручил своему помощнику Александру Косинцу. 

Лукашенко отметил, что с таким предложением «на дружеских основаниях» выступил президент России Владимир Путин, с которым он вчера разговаривал. 

11 августа в мире была зарегистрирована первая вакцина от коронавируса — «Спутник V». Ее разработали в российском центре им. Гамалеи. В конце августа Лукашенко и Путин договорились о приоритетных поставках в Белоруссию российской вакцины «Спутник V».

В настоящее время в Белоруссии проходят клинические испытания российской вакцины. 29 октября пресс-служба Минздрава России сообщила, что все 100 добровольцев, участвующие в клинических испытаниях вакцины от коронавируса «Спутник V» в Белоруссии, привиты первым компонентом препарата. 3 ноября премьер-министр страны Роман Головченко заявил, что власти Белоруссии планируют на первом этапе закупить около 100 000 доз препарата.

Ранее по теме: Белоруссия хочет закупить 100 000 доз вакцины «Спутник V»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных