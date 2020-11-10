Минобороны России сообщило о доставке более 200 миротворцев в Армению

10 ноября Кремль опубликовал совместное заявление президентов России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева, а также премьер-министра Армении Никола Пашиняна о полном прекращении военных действий в зоне Нагорного Карабаха с 10 ноября этого года и о вводе на территорию непризнанной республики российских миротворцев.