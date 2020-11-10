Минобороны России сообщило о доставке более 200 миротворцев в Армению
Самолеты военно-транспортной авиации ИЛ-76 доставили в Армению более 200 российских миротворцев, сообщает пресс-служба Минобороны России.
«В настоящее время всего двенадцать самолетов военно-транспортной авиации Ил-76 с офицерами командования российских миротворческих сил и военнослужащими подразделений 15 миротворческой бригады приземлились в Республике Армения. Самолеты военно-транспортной авиации доставили более 200 военнослужащих, бронетранспортеры, бронеавтомобили и средства связи», — сказали в пресс-службе.
В ведомстве отметили, что всего для развертывания миротворческого контингента в зоне вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе будут переброшены 1 960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и спецтехники.
10 ноября Кремль опубликовал совместное заявление президентов России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева, а также премьер-министра Армении Никола Пашиняна о полном прекращении военных действий в зоне Нагорного Карабаха с 10 ноября этого года и о вводе на территорию непризнанной республики российских миротворцев.
«Срок пребывания миротворческого контингента Российской Федерации — 5 лет с автоматическим продлением на очередные 5-летние периоды, если ни одна из сторон не заявит за шесть месяцев до истечения срока о намерении прекратить применение данного положения», — говорится в тексте заявления.
Одновременно с этим, согласно документу, Армения выведет из Карабаха свои вооруженные силы. До 15 ноября этого года Азербайджану вернут ранее контролируемый непризнанной Нагорно-Карабахской Республикой Кельбаджарский район, до 20 ноября — Агдамский район, до 1 декабря — Лачинский район.