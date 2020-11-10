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Минобороны России сообщило о доставке более 200 миротворцев в Армению

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Самолеты военно-транспортной авиации ИЛ-76 доставили в Армению более 200 российских миротворцев, сообщает пресс-служба Минобороны России. 

«В настоящее время всего двенадцать самолетов военно-транспортной авиации Ил-76 с офицерами командования российских миротворческих сил и военнослужащими подразделений 15 миротворческой бригады приземлились в Республике Армения. Самолеты военно-транспортной авиации доставили более 200 военнослужащих, бронетранспортеры, бронеавтомобили и средства связи», — сказали в пресс-службе. 

В ведомстве отметили, что всего для развертывания миротворческого контингента в зоне вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе будут переброшены 1 960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и спецтехники.

10 ноября Кремль опубликовал совместное заявление президентов России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева, а также премьер-министра Армении Никола Пашиняна о полном прекращении военных действий в зоне Нагорного Карабаха с 10 ноября этого года и о вводе на территорию непризнанной республики российских миротворцев.

«Срок пребывания миротворческого контингента Российской Федерации — 5 лет с автоматическим продлением на очередные 5-летние периоды, если ни одна из сторон не заявит за шесть месяцев до истечения срока о намерении прекратить применение данного положения», — говорится в тексте заявления.

Одновременно с этим, согласно документу, Армения выведет из Карабаха свои вооруженные силы. До 15 ноября этого года Азербайджану вернут ранее контролируемый непризнанной Нагорно-Карабахской Республикой Кельбаджарский район, до 20 ноября — Агдамский район, до 1 декабря — Лачинский район.

Ранее по теме: Кремль опубликовал заявление Путина, Алиева и Пашиняна по Карабаху

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных