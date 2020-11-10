В МИД объяснили роль Турции в урегулировании конфликта в Карабахе

Вчера Азербайджан и Армения при участии России достигли соглашение о прекращении боевых действий в зоне Нагорного Карабаха с 10 ноября и о вводе туда российских миротворцев. Позже Кремль опубликовал совместное заявление президентов России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева, а также премьер-министра Армении Никола Пашиняна, уточняющее детали соглашения, по которому Ереван выведет из Карабаха свои вооруженные силы, а до конца ноября передаст Баку контролируемый непризнанной Нагорно-Карабахской Республикой Кельбаджарский и Лачинский районы. При этом Армения и Карабах будут соединяться Лачинским коридором, безопасное передвижение по которому обязался обеспечивать Азербайджан.