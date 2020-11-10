В МИД объяснили роль Турции в урегулировании конфликта в Карабахе
Участие Турции в урегулировании конфликта между Азербайджаном и Арменией в Нагорном Карабахе ограничено созданием совместного с Россией центра по контролю соблюдения договоренностей о прекращении огня, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на источник в МИД РФ.
«Роль Турции ограничивается рамками создаваемого российско-турецкого центра по контролю за прекращением огня и не имеет прямого отношения к миротворческой операции», — цитирует собеседника агентство.
Источник рассказал, что центр будет отслеживать, как конфликтующие стороны соблюдают перемирие. Он будет создан на территории Азербайджана, которая не примыкает к Нагорному Карабаху.
Вчера Азербайджан и Армения при участии России достигли соглашение о прекращении боевых действий в зоне Нагорного Карабаха с 10 ноября и о вводе туда российских миротворцев. Позже Кремль опубликовал совместное заявление президентов России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева, а также премьер-министра Армении Никола Пашиняна, уточняющее детали соглашения, по которому Ереван выведет из Карабаха свои вооруженные силы, а до конца ноября передаст Баку контролируемый непризнанной Нагорно-Карабахской Республикой Кельбаджарский и Лачинский районы. При этом Армения и Карабах будут соединяться Лачинским коридором, безопасное передвижение по которому обязался обеспечивать Азербайджан.
Данное соглашение было достигнуто спустя полтора месяца боевых действий на территории Нагорного Карабаха, начавшихся 27 сентября. Азербайджан добивался прекращения «армянской оккупации» территории, юридически принадлежащей ему со времен СССР, но исторически населенной армянами. Республику открыто поддерживала Турция, заявившая о готовности предоставить для сражений свои военные силы. Нагорный Карабах при этом с 1991 г. считает себя независимой республикой, однако не признан ни одним государством мира.