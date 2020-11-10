Алиев потребовал от Армении вывода войск из Карабаха до конца ноября

«Мы поговорим с вами сегодня о будущей деятельности этого центра и с нашими российскими коллегами о том, чтобы создать этот центр как можно скорее. Потому что уже есть график вывода вооруженных сил Армении с наших земель. К концу этого месяца они должны уйти со всех земель, которые все еще оккупированы. Таким образом, создание этого центра в короткие сроки дает большую выгоду», — приводит слова Алиева пресс-служба.