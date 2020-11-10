Алиев потребовал от Армении вывода войск из Карабаха до конца ноября
Президент Азербайджана Ильхам Алиев провел встречу с министром иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу, министром национальной обороны Хулуси Акара и начальника Национального разведывательного управления Турции Хакана Фидана, сообщает пресс-служба главы государства. На встрече Алиев заявил, что Армения должна вывести войска с территории Нагорного Карабаха до конца ноября.
«Мы поговорим с вами сегодня о будущей деятельности этого центра и с нашими российскими коллегами о том, чтобы создать этот центр как можно скорее. Потому что уже есть график вывода вооруженных сил Армении с наших земель. К концу этого месяца они должны уйти со всех земель, которые все еще оккупированы. Таким образом, создание этого центра в короткие сроки дает большую выгоду», — приводит слова Алиева пресс-служба.
10 ноября Кремль опубликовал совместное заявление президентов России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева, а также премьер-министра Армении Никола Пашиняна о полном прекращении военных действий в зоне Нагорного Карабаха с 10 ноября этого года и о вводе на территорию непризнанной республики российских миротворцев.