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Алиев потребовал от Армении вывода войск из Карабаха до конца ноября

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев провел встречу с министром иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу, министром национальной обороны Хулуси Акара и начальника Национального разведывательного управления Турции Хакана Фидана, сообщает пресс-служба главы государства. На встрече Алиев заявил, что Армения должна вывести войска с территории Нагорного Карабаха до конца ноября. 

«Мы поговорим с вами сегодня о будущей деятельности этого центра и с нашими российскими коллегами о том, чтобы создать этот центр как можно скорее. Потому что уже есть график вывода вооруженных сил Армении с наших земель. К концу этого месяца они должны уйти со всех земель, которые все еще оккупированы. Таким образом, создание этого центра в короткие сроки дает большую выгоду», — приводит слова Алиева пресс-служба. 

10 ноября Кремль опубликовал совместное заявление президентов России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева, а также премьер-министра Армении Никола Пашиняна о полном прекращении военных действий в зоне Нагорного Карабаха с 10 ноября этого года и о вводе на территорию непризнанной республики российских миротворцев.

Ранее по теме: Кремль опубликовал заявление Путина, Алиева и Пашиняна по Карабаху

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных