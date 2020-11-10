Путин обсудил с Эрдоганом договоренности с Азербайджаном и Арменией по Карабаху

Путин и Эрдоган также обсудили вопросы сотрудничества на сирийском направлении и борьбу с распространением коронавируса. «Подтверждено намерение активизировать контакты по линии министерств здравоохранения и других профильных структур двух стран, в том числе в целях совместного производства вакцин», — рассказали в Кремле. Там отметили, что разговор двух лидеров состоялся по инициативе турецкой стороны.