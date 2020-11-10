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Путин обсудил с Эрдоганом договоренности с Азербайджаном и Арменией по Карабаху

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Президент России Владимир Путин обсудил с президентом Турции Реджепом Эрдоганом договоренности с Азербайджаном и Арменией по Нагорному Карабаху в ходе телефонного разговора, сообщила пресс-служба Кремля.

«Владимир Путин информировал турецкого коллегу по существу договоренностей с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном, зафиксированных в трехстороннем заявлении от 9 ноября 2020 г.», — говорится в сообщении. 

Эрдоган высоко оценил посреднические усилия России, которые создают «хорошую основу для выхода на долгосрочное и всеобъемлющее урегулирование нагорнокарабахского конфликта». Стороны обсудили важность достижения договоренности о полном прекращении огня и договорились о дальнейшем плотном взаимодействии по реализации предусмотренного заявлением комплекса мер.

Путин и Эрдоган также обсудили вопросы сотрудничества на сирийском направлении и борьбу с распространением коронавируса. «Подтверждено намерение активизировать контакты по линии министерств здравоохранения и других профильных структур двух стран, в том числе в целях совместного производства вакцин», — рассказали в Кремле. Там отметили, что разговор двух лидеров состоялся по инициативе турецкой стороны.

Вчера Азербайджан и Армения при участии России достигли соглашения о прекращении боевых действий в зоне Нагорного Карабаха с 10 ноября и о вводе туда российских миротворцев. 

Позже Кремль опубликовал совместное заявление президентов России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева, а также премьер-министра Армении Никола Пашиняна, уточняющее детали соглашения, по которому Ереван выведет из Карабаха свои вооруженные силы, а до конца ноября передаст Баку контролируемый непризнанной Нагорно-Карабахской Республикой Кельбаджарский и Лачинский районы. 

Данное соглашение было достигнуто спустя полтора месяца боевых действий на территории Нагорного Карабаха, начавшихся 27 сентября.

Ранее по теме: Кремль опубликовал заявление Путина, Алиева и Пашиняна по Карабаху

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных