Путин обсудил с Эрдоганом договоренности с Азербайджаном и Арменией по Карабаху
Президент России Владимир Путин обсудил с президентом Турции Реджепом Эрдоганом договоренности с Азербайджаном и Арменией по Нагорному Карабаху в ходе телефонного разговора, сообщила пресс-служба Кремля.
«Владимир Путин информировал турецкого коллегу по существу договоренностей с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном, зафиксированных в трехстороннем заявлении от 9 ноября 2020 г.», — говорится в сообщении.
Эрдоган высоко оценил посреднические усилия России, которые создают «хорошую основу для выхода на долгосрочное и всеобъемлющее урегулирование нагорнокарабахского конфликта». Стороны обсудили важность достижения договоренности о полном прекращении огня и договорились о дальнейшем плотном взаимодействии по реализации предусмотренного заявлением комплекса мер.
Путин и Эрдоган также обсудили вопросы сотрудничества на сирийском направлении и борьбу с распространением коронавируса. «Подтверждено намерение активизировать контакты по линии министерств здравоохранения и других профильных структур двух стран, в том числе в целях совместного производства вакцин», — рассказали в Кремле. Там отметили, что разговор двух лидеров состоялся по инициативе турецкой стороны.
Вчера Азербайджан и Армения при участии России достигли соглашения о прекращении боевых действий в зоне Нагорного Карабаха с 10 ноября и о вводе туда российских миротворцев.
Позже Кремль опубликовал совместное заявление президентов России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева, а также премьер-министра Армении Никола Пашиняна, уточняющее детали соглашения, по которому Ереван выведет из Карабаха свои вооруженные силы, а до конца ноября передаст Баку контролируемый непризнанной Нагорно-Карабахской Республикой Кельбаджарский и Лачинский районы.
Данное соглашение было достигнуто спустя полтора месяца боевых действий на территории Нагорного Карабаха, начавшихся 27 сентября.