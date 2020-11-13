WP: Байден может назначить Клинтон постпредом США в ООН

По данным издания, такой шаг станет для Байдена способом подчеркнуть важность этой должности в его администрации. Кроме того, отметил источник, назначение Клинтон на должность постпреда повысит престиж ООН в период ослабления глобального сотрудничества и роли США на мировой арене.