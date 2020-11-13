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WP: Байден может назначить Клинтон постпредом США в ООН

Ведомости

Кандидат в президенты США Джо Байден обсуждает назначение Хиллари Клинтон постоянным представителем США в ООН, сообщила газета The Washington Post со ссылкой на анонимный источник, знакомый с ходом обсуждений.

По данным издания, такой шаг станет для Байдена способом подчеркнуть важность этой должности в его администрации. Кроме того, отметил источник, назначение Клинтон на должность постпреда повысит престиж ООН в период ослабления глобального сотрудничества и роли США на мировой арене.

Клинтон занимала пост сенатора от штата Нью-Йорк с 2001 по 2009 гг. С 2009 по 2013 гг. была госсекретарем США. В 2016 г. Клинтон баллотировалась на президентских выборах США. Первая леди соединенных штатов с 1993 по 2001 гг. 

Основной день голосования за нового президента США состоялся 3 ноября. По предварительным итогам, опубликованным Fox News, кандидат от демократической партии и бывший вице-президент страны Джо Байден набрал 290 голосов выборщиков из 538 возможных, для победы необходимо 270. У Трампа 217 голосов.

Однако действующий президент настаивает, что выборы сфальсифицированы и коррумпированы. Его штаб объявил о намерении обратиться в суды штатов, где Трамп проиграл, для пересчета результатов народного голосования. Команда Трампа считает, что демократы могли подделать избирательные бюллетени, присланные по почте. Подсчет голосов еще не окончен.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных