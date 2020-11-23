В Кремле назвали условие поздравления победителя в выборах президента США

«Во-первых, должен быть объявлен уже избранный президент. И, собственно, сам действующий президент должен признать итоги выборов и должны завершиться все судебные иски. Только после этого уже будут официально подведены итоги. Но очевидно, что пока этого не произошло», — сказал Песков. По его словам, до окончания судебных разбирательств официальные итоги выборов не будут объявлены. Песков напомнил, что на выборах президента США в 2016 г. прогнозы всех американистов и социологов свидетельствовали о победе Хиллари Клинтон, однако по результатам голосования президентом стал Дональд Трамп.