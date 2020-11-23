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В Кремле назвали условие поздравления победителя в выборах президента США

Ведомости

Российская сторона официально поздравит победителя на выборах президента США, когда он будет объявлен, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Во-первых, должен быть объявлен уже избранный президент. И, собственно, сам действующий президент должен признать итоги выборов и должны завершиться все судебные иски. Только после этого уже будут официально подведены итоги. Но очевидно, что пока этого не произошло», — сказал Песков. По его словам, до окончания судебных разбирательств официальные итоги выборов не будут объявлены. Песков напомнил, что на выборах президента США в 2016 г. прогнозы всех американистов и социологов свидетельствовали о победе Хиллари Клинтон, однако по результатам голосования президентом стал Дональд Трамп. 

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что поздравит победителя на выборах в США, когда он будет окончательно определен. 

В США состоялись выборы президента 3 ноября. Официально итоги выборов еще не подведены. По предварительным итогам, опубликованным Fox News, бывший вице-президент страны Джо Байден набрал 306 голосов выборщиков из 538 возможных, для победы необходимо 270. У Трампа 232 голоса. Сейчас команда Трампа пытается оспорить в судах итоги голосования, обвиняя демократов в фальсификациях.

Ранее по теме: Дональд Трамп проигрывает суды и пересчет голосов

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных