В Кремле назвали условие поздравления победителя в выборах президента США
Российская сторона официально поздравит победителя на выборах президента США, когда он будет объявлен, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Во-первых, должен быть объявлен уже избранный президент. И, собственно, сам действующий президент должен признать итоги выборов и должны завершиться все судебные иски. Только после этого уже будут официально подведены итоги. Но очевидно, что пока этого не произошло», — сказал Песков. По его словам, до окончания судебных разбирательств официальные итоги выборов не будут объявлены. Песков напомнил, что на выборах президента США в 2016 г. прогнозы всех американистов и социологов свидетельствовали о победе Хиллари Клинтон, однако по результатам голосования президентом стал Дональд Трамп.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что поздравит победителя на выборах в США, когда он будет окончательно определен.
В США состоялись выборы президента 3 ноября. Официально итоги выборов еще не подведены. По предварительным итогам, опубликованным Fox News, бывший вице-президент страны Джо Байден набрал 306 голосов выборщиков из 538 возможных, для победы необходимо 270. У Трампа 232 голоса. Сейчас команда Трампа пытается оспорить в судах итоги голосования, обвиняя демократов в фальсификациях.