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Германия заявила США о неприемлемости санкций против «Северного потока — 2»

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Правительство Германии на встрече с представителями Госдепартамента и Минфина США заявило о неприемлемости санкций против строительства газопровода «Северный поток-2» и назвало их противоречащими международному праву, сообщает Bloomberg со ссылкой на правительственный отчет, направленный в бундестаг.

«В принципиальной позиции федерального правительства, которое отвергает экстерриториальные санкции и считает их противоречащими международному праву, ничего не изменилось», — говорится в документе (цитата по ТАСС). Там отмечается, что озвученная позиция аналогична той, что была объявлена представителям США на встрече 6 ноября.

19 ноября глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст заявил, что Германия должна прибегнуть к ответным мерам в случае усиления санкций США по «Северному потоку — 2». В частности, он предложил рассмотреть ведение штрафных пошлин на американский газ.

«Северный поток – 2» — газопровод, идущий из России через Балтийское море в Германию. Мощность газопровода составит до 55 млрд куб. м газа в год, а общая объем инвестиций – примерно $8,5 млрд. Оператор газопровода – Nord Stream 2 AG – принадлежит «Газпрому». В декабре 2019 г. Вашингтон Вашингтон потребовал от иностранных компаний-трубоукладчиков немедленно прекратить строительство, пригрозив санкциями, из-за чего в балтийское море пришлось переводить единственное российское судно-трубоукладчик.

В конце октября США дополнили критерии введения санкций в отношении компаний, которые причастны к строительству «Северного потока-2». Теперь санкции могут быть наложены не только за участие в самом строительстве, но и за предоставление участвующим в проекте компаниям. Таким образом, под угрозу ограничений попадают более 120 компаний из 12 стран Европы.

Ранее по теме: Bloomberg узнал о новых санкциях по «Северному потоку-2» против страховщиков

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных