Германия заявила США о неприемлемости санкций против «Северного потока — 2»
Правительство Германии на встрече с представителями Госдепартамента и Минфина США заявило о неприемлемости санкций против строительства газопровода «Северный поток-2» и назвало их противоречащими международному праву, сообщает Bloomberg со ссылкой на правительственный отчет, направленный в бундестаг.
«В принципиальной позиции федерального правительства, которое отвергает экстерриториальные санкции и считает их противоречащими международному праву, ничего не изменилось», — говорится в документе (цитата по ТАСС). Там отмечается, что озвученная позиция аналогична той, что была объявлена представителям США на встрече 6 ноября.
19 ноября глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст заявил, что Германия должна прибегнуть к ответным мерам в случае усиления санкций США по «Северному потоку — 2». В частности, он предложил рассмотреть ведение штрафных пошлин на американский газ.
«Северный поток – 2» — газопровод, идущий из России через Балтийское море в Германию. Мощность газопровода составит до 55 млрд куб. м газа в год, а общая объем инвестиций – примерно $8,5 млрд. Оператор газопровода – Nord Stream 2 AG – принадлежит «Газпрому». В декабре 2019 г. Вашингтон Вашингтон потребовал от иностранных компаний-трубоукладчиков немедленно прекратить строительство, пригрозив санкциями, из-за чего в балтийское море пришлось переводить единственное российское судно-трубоукладчик.
В конце октября США дополнили критерии введения санкций в отношении компаний, которые причастны к строительству «Северного потока-2». Теперь санкции могут быть наложены не только за участие в самом строительстве, но и за предоставление участвующим в проекте компаниям. Таким образом, под угрозу ограничений попадают более 120 компаний из 12 стран Европы.