NYT: к убийству иранского физика-ядерщика может быть причастен Израиль
За убийством иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде может стоять Израиль, пишет газета The New York Times со ссылкой на источники в разведке США.
Издание поясняет, что пока неизвестно, какой объем информации о готовящейся информации мог быть доступен США, однако указывает на тесное сотрудничество двух государств и многолетний обмен разведданными об Иране. В Белом доме и ЦРУ отказались комментировать изданию эту информацию.
Бывший высокопоставленный представитель Пентагона по вопросам политики на Ближнем Востоке Майкл П. Малрой рассказал изданию, что Фахризаде отвечал за «тайную ядерную программу Ирана» и был старшим офицером в Корпусе стражей исламской революции (КСИР), что может усилить желание Ирана «ответить силой».
По информации агентства Fars, нападение на физика Фахризаде произошло вечером 27 ноября в городе Абсард в 40 км от Тегерана. Сначала произошел взрыв, затем на автомобиль, где находился ученый, напали две группы вооруженных людей. Они расстреляли машину физика с двух сторон. В результате нападения в перестрелке с охраной Фахризаде было убито от трех до четырех человек, предположительно, террористов. Физика госпитализировали, однако он скончался в больнице.
После убийства ученого глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил о причастности к убийству Израиля.
По данным Al Arabiya, Фахризаде внесен в санкционный список ООН. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху считает его одним из важнейших лиц, причастных к разработке Ираном ядерного оружия, а центр, где он занимал руководящий пост — ответственным за его создание.