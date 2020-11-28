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Хаменеи призвал наказать виновных в убийстве иранского физика-ядерщика

Ведомости

Виновные в убийстве иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде должны быть установлены и наказаны, а страна должна продолжить разработки, которыми занимался убитый, заявил верховный лидер аятолла Ирана Али Хаменеи.

«Два важных вопроса должны серьезно встать на повестку дня всех: во-первых, преследование за это преступление и окончательное наказание его исполнителей и организаторов, а во-вторых, продолжение научных и технических усилий погибшего во всех областях, в которых он участвовал», — цитирует его агентство Fars.

Как сообщало агентство ранее, нападение на физика Фахризаде произошло вечером 27 ноября в городе Абсард в 40 км от Тегерана. Сначала произошел взрыв, затем на автомобиль, где находился ученый, напали две группы вооруженных людей. Они расстреляли машину физика с двух сторон. В результате нападения в перестрелке с охраной Фахризаде было убито от трех до четырех человек, предположительно, террористов. Физика госпитализировали, однако он скончался в больнице.

После убийства ученого глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил о причастности к убийству Израиля.

По данным Al Arabiya, Фахризаде внесен в санкционный список ООН. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху считает его одним из важнейших лиц, причастных к разработке Ираном ядерного оружия, а центр, где он занимал руководящий пост — ответственным за его создание.

Ранее по теме: В Иране убили ведущего физика-ядерщика страны

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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