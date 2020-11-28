Хаменеи призвал наказать виновных в убийстве иранского физика-ядерщика
Виновные в убийстве иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде должны быть установлены и наказаны, а страна должна продолжить разработки, которыми занимался убитый, заявил верховный лидер аятолла Ирана Али Хаменеи.
«Два важных вопроса должны серьезно встать на повестку дня всех: во-первых, преследование за это преступление и окончательное наказание его исполнителей и организаторов, а во-вторых, продолжение научных и технических усилий погибшего во всех областях, в которых он участвовал», — цитирует его агентство Fars.
Как сообщало агентство ранее, нападение на физика Фахризаде произошло вечером 27 ноября в городе Абсард в 40 км от Тегерана. Сначала произошел взрыв, затем на автомобиль, где находился ученый, напали две группы вооруженных людей. Они расстреляли машину физика с двух сторон. В результате нападения в перестрелке с охраной Фахризаде было убито от трех до четырех человек, предположительно, террористов. Физика госпитализировали, однако он скончался в больнице.
После убийства ученого глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил о причастности к убийству Израиля.
По данным Al Arabiya, Фахризаде внесен в санкционный список ООН. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху считает его одним из важнейших лиц, причастных к разработке Ираном ядерного оружия, а центр, где он занимал руководящий пост — ответственным за его создание.