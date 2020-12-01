Назарбаев опроверг слухи о переносе столицы Казахстана в Туркестан
Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев опроверг слухи о возможном переносе столицы республики из Нур-Султана в Туркестан.
«Оснований для этого нет. Однако надо отметить, что у этого города (Туркестана) очень большая история», — сказал Назарбаев в интервью в фильме о Туркестане, показанном на телеканале «Казахстан». Выдержку из интервью приводит агентство «Казинформ».
Назарбаев также добавил, что будут продолжаться работы по развитию нынешней столицы. «Однако мы будем далее развивать свою столицу, ранее в ней проживало около 200 тыс. человек, сейчас она превратилась в большой город с населением в 1 млн 200 тыс. человек», — пояснил Назарбаев.
Туркестан является административным центром Туркестанской области (ранее Южно-Казахстанской области). Как отмечает ТАСС, в городе ведется активное строительство и восстановление памятников архитектуры, что породило в социальных сетях слухи о возможном переносе столицы Казахстана.