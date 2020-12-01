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Назарбаев опроверг слухи о переносе столицы Казахстана в Туркестан

Ведомости

 Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев опроверг слухи о возможном переносе столицы республики из Нур-Султана в Туркестан.

«Оснований для этого нет. Однако надо отметить, что у этого города (Туркестана) очень большая история», — сказал Назарбаев в интервью в фильме о Туркестане, показанном на телеканале «Казахстан». Выдержку из интервью приводит агентство «Казинформ».

Назарбаев также добавил, что будут продолжаться работы по развитию нынешней столицы. «Однако мы будем далее развивать свою столицу, ранее в ней проживало около 200 тыс. человек, сейчас она превратилась в большой город с населением в 1 млн 200 тыс. человек», — пояснил Назарбаев.

Туркестан является административным центром Туркестанской области (ранее Южно-Казахстанской области). Как отмечает ТАСС, в городе ведется активное строительство и восстановление памятников архитектуры, что породило в социальных сетях слухи о возможном переносе столицы Казахстана.

Ранее по теме: 80 лет Нурсултану Назарбаеву. Первый президент Казахстана в фотографиях

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных