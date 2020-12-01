Назарбаев опроверг слухи о переносе столицы Казахстана в Туркестан

Назарбаев также добавил, что будут продолжаться работы по развитию нынешней столицы. «Однако мы будем далее развивать свою столицу, ранее в ней проживало около 200 тыс. человек, сейчас она превратилась в большой город с населением в 1 млн 200 тыс. человек», — пояснил Назарбаев.