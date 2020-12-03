Песков назвал уход Чубайса из «Роснано» естественной ротацией
«Здесь, скорее, речь идет о ротационном процессе, вполне естественном», — сказал Песков. Он отметил, что Чубайс стоял у истоков «Роснано», и в Кремле высоко оценивают деятельность госкорпорации под его управлением, несмотря на то, что не все инвестиции «выстреливают».
«Что касается дальнейшей деятельности Чубайса, я вам ничего не могу сказать», — добавил Песков.
Чубайс назначен главой госкорпорации в 2008 г. тогдашним президентом Дмитрием Медведевым. В 2011 г. он был избран председателем правления госкорпорации, а в 2014 г., после изменения структуры управления «Роснано», стал председателем правления ООО «Управляющая компания «Роснано». О возможном скором уходе Чубайса с поста главы госкорпорации СМИ сообщали с октября.