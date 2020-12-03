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Песков назвал уход Чубайса из «Роснано» естественной ротацией

Ведомости

Уход Анатолия Чубайса с поста главы «Роснано» является «естественным ротационным процессом», заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

«Здесь, скорее, речь идет о ротационном процессе, вполне естественном», — сказал Песков. Он отметил, что Чубайс стоял у истоков «Роснано», и в Кремле высоко оценивают деятельность госкорпорации под его управлением, несмотря на то, что не все инвестиции «выстреливают».

«Что касается дальнейшей деятельности Чубайса, я вам ничего не могу сказать», — добавил Песков.

Чубайс назначен главой госкорпорации в 2008 г. тогдашним президентом Дмитрием Медведевым. В 2011 г. он был избран председателем правления госкорпорации, а в 2014 г., после изменения структуры управления «Роснано», стал председателем правления ООО «Управляющая компания «Роснано». О возможном скором уходе Чубайса с поста главы госкорпорации СМИ сообщали с октября.

Ранее сегодня Чубайс объявил, что 4 декабря покинет «Роснано». До этого правительство утвердило предложенную президентом России Владимиром Путиным кандидатуру его преемника. Им стал зампред коллегии военно-промышленой комиссии Сергей Куликов. Он будет возглавлять «Роснано» следующие пять лет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных