Песков назвал уход Чубайса из «Роснано» естественной ротацией

«Здесь, скорее, речь идет о ротационном процессе, вполне естественном», — сказал Песков. Он отметил, что Чубайс стоял у истоков «Роснано», и в Кремле высоко оценивают деятельность госкорпорации под его управлением, несмотря на то, что не все инвестиции «выстреливают».