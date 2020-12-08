В Ереване на акции протеста оппозиции начались задержания
Силовики начали задержания на акциях «гражданского неповиновения» оппозиции в центре Еревана, которые проходят под лозунгом отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна за подписание им соглашения с Азербайджаном по Карабаху, сообщает News.am.
Точное число задержанных пока неизвестно. По данным издания, среди них — член партии «Дашнакцутюн» Гегам Манукян. В Ереване протестующие перекрыли ряд центральных улиц, в том числе, с использованием грузовых автомобилей. Они скандируют «Никол-Предатель».
Ранее оппозиция поставила Пашиняну ультиматум: в полдень 8 декабря уйти в отставку. В случае невыполнения своего требования она пригрозила немедленно начать акции «гражданского неповиновения» в столице и регионах Армении.
Оппозиция требует от Пашиняна уйти в отставку с середины ноября, после подписания им соглашения о перемирии с Азербайджаном в Нагорном Карабахе. Экс-глава Минобороны страны Вазген Манукян, один из основателей армянской армии и ВПК, уже выдвинут на пост главы временного правительства. В Ереване уже почти месяц проходят акции протеста.
Соглашение между Арменией и Азербайджаном заключено 9 ноября при посредничестве России. По нему с 10 ноября в Карабахе прекратились бои, непризнанной Нагорно-Карабахской республике (НКР), поддерживаемой Ереваном, пришлось отдать Баку пять районов к началу декабря, а армянской регулярной армии — полностью покинуть регион. Для обеспечения перемирия и связи НКР с Арменией на пять лет введены 2 тыс. российских миротворцев. Оппозиция называет это «предательством Арцаха» (Карабаха) и призывает не выполнять соглашение.