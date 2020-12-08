В Ереване на акции протеста оппозиции начались задержания

Соглашение между Арменией и Азербайджаном заключено 9 ноября при посредничестве России. По нему с 10 ноября в Карабахе прекратились бои, непризнанной Нагорно-Карабахской республике (НКР), поддерживаемой Ереваном, пришлось отдать Баку пять районов к началу декабря, а армянской регулярной армии — полностью покинуть регион. Для обеспечения перемирия и связи НКР с Арменией на пять лет введены 2 тыс. российских миротворцев. Оппозиция называет это «предательством Арцаха» (Карабаха) и призывает не выполнять соглашение.